''Salvata con un intervento di 5 ore'': Eva Henger in tv svela le conseguenze devastanti dopo l’operazione al seno

A La Volta Buona si parla di chirurgia estetica e ritocchini che alcune volte non vanno come dovrebbero andare. Eva Henger in tv, ospite di Caterina Balivo, svela le conseguenze devastanti dopo l’operazione al seno. “Salvata dopo un intervento di 5 ore”, confida in diretta.

Aveva deciso di ricorrere al bisturi per asportare dei micronoduli e per una mastoplastica, non si sarebbe mai aspettata le terribili ripercussioni che l’hanno costretta a tornare sotto i ferri. La showgirl, attrice e regista, 53enne racconta: “Sono stata sfortunata. Alla fine degli anni Novanta usavano protesi che sono state poi ritirate dal mercato. Una si è rotta e ha causato dei danni al mio corpo. Ho avuto un'infiammazione perché era andato in circolo il liquido della protesi”.

“Ho dovuto sottopormi a un'operazione, ma evidentemente era troppo presto - prosegue Eva - Subito dopo sentivo ancora dolore e non riuscivo ad alzare il braccio”. Il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti è corso in sui aiuto, tramutandosi nel suo salvatore. Ma ha potuto rimediare con un nuovo intervento: “In cinque ore di operazione ha aggiustato tutto. E alla fine sono tornata ad avere il seno come prima della chirurgia plastica”.