''Sto traslocando ma ci sono'': Belen cambia casa dopo appena un anno, ecco in quale zona di Milano andrà a vivere

Lo svela anche nelle sue Storie: “Sto traslocando ma ci sono”. Belen Rodriguez cambia casa dopo appena un anno, in quale zona di Milano andrà a vivere lo svela il settimanale Oggi. Dopo aver sempre prediletto il quartiere Moscova, considerato tra i più chic del capoluogo lombardo, e molto adiacente al centro della città, ora l’argentina sceglie un altro pezzo da novanta, Brera.

L’argentina 41enne è stata pizzicata sotto il prestigioso palazzo dove si trova il nuovo appartamento col padre Gustavo e i figli Santiago, 12 anni, e Luna Marì, 4. Con lei pure la fidatissima colf, intenta ad aiutarla con pacchi e scatoloni. Stando al giornale, Belen si sarebbe occupata personalmente della sistemazione degli interni dell’abitazione.

Brera è un quartiere storico, elegante e bohémien, famoso per la sua atmosfera artistica, le vie acciottolate, i negozi di design, le gallerie d'arte, i bistrot chic e la vita notturna vivace. Ospita istituzioni culturali come la Pinacoteca di Brera, l'Accademia di Belle Arti e il Piccolo Teatro, oltre a boutique di lusso e il romantico Orto Botanico, il tutto vicino a Parco Sempione. La Rodriguez è entusiasta: ne è innamorata.

E, proprio parlando di sentimenti, Belen al momento, così assicura il rotocalco, è ancora single. Il riavvicinamento con Andrea Iannone, paparazzato anche con Rocìo Munoz Morales, è falso. I due sono amici. Lei agli intimi vicini a lei avrebbe detto: “Non amo le minestre riscaldate. Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l'errore di voltarmi indietro in amore”. Il riferimento a Stefano De Martino e le loro reunion finite male è evidente.