Aurora Ramazzotti celebra i 9 anni d’amore con Goffredo regalandosi un nuovo tatuaggio: ecco quale disegno ha scelto

Il 21 gennaio festeggia i 9 anni d’amore con Goffredo Cerza, da cui ha avuto il figlio Cesare, 2 anni, e che sposerà il prossimo 4 luglio. Aurora Ramazzotti celebra il giorno speciale regalandosi un nuovo tatuaggio. Ha scelto un disegno inaspettato che si fa fare all’interno del braccio, poco sopra il polso: un drago.

La 29enne si rivolge alla brava Elisa Rossini, che nelle sue Storie esalta. E’ un tattoo di 5 centimetri con tantissimi dettagli, solo una mano esperta poteva realizzarlo così. Decide di farselo incidere sull’epidermide con l’inchiostro rosso. Sul lettino sorride, è nello studio Il Tatuaggio tattoo studio a Milano.

Aury non spiega cosa voglia dire il suo nuovo tatuaggio, ma, solitamente il drago rosso simboleggia passione, coraggio, energia e forza, rappresentando spesso protezione attiva e potere, soprattutto nella tradizione tatuaggi giapponese dove il colore rosso rafforza questi significati legati al fuoco, alla vitalità e al principio maschile Yang, a differenza del drago occidentale più malvagio. E’ un segno di determinazione e vitalità, che esprime potere ed energia.