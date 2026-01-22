L’attrice 40enne ha avuto la sua prima figlia dall’attuale compagno 39enne Eugenio Grimaldi

Il settimanale Oggi rivela la gravidanza difficile e travagliata dell’ex Miss Italia

La mette il copertina sorridente. Francesca Chillemi è felice per l’arrivo della secondogenita Smeralda, nata “dopo la grande paura”. Il settimanale Oggi rivela la gravidanza difficile e travagliata dell’ex Miss Italia, che ha poi partorito con qualche settimana di anticipo. L’attrice 40enne ha avuto la sua prima figlia dall’attuale compagno 39enne Eugenio Grimaldi, executive manager del gruppo Grimaldi e appassionato di cavalli. E’ anche madre di Rania, 9 anni, avuta da Stefano Rosso, figlio di Renzo, fondatore del marchio Diesel.

Francesca Chillemi felice per l’arrivo della secondogenita Smeralda, nata ''dopo la grande paura''

La siciliana lo scorso luglio aveva annunciato di doversi fermare: “Avrei dovuto partecipare al Giffoni, ma con grande dispiacere non potrò esserci. Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispetta- re gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po' delicata mi porta a osservare (su indicazione dei medici) il riposo più assoluto”. Segno che a causa della gestazione doveva stare a casa. Poi il silenzio, al punto che i media avevano subito parlato di ‘mistero’ legato alla gestazione di Francesca.

La bimba è nata con qualche settimana di anticipo: il 10 gennaio la 40enne ha condiviso la foto della sua manina

Il 10 gennaio la Chillemi in un post su Instagram ha finalmente condiviso la foto in cui mostra la manina della sua bimba. “Ai giorni nuovi”, ha scritto. Ha così svelato al mondo che tutto era andato bene e che Smeralda era lì con lei.

La bimba ha avuto solo fretta di nascere e quindi si è resa necessaria una piccola permanenza in ospedale per lei. Poi, poco prima di Natale, è tornata a casa, nella villa sul Golfo di Napoli dove ora vive la Chillemi. “Ha ereditato la bellezza della mamma e la vivacità del padre - confessano al giornale alcuni intimi vicini alla coppia - Ha un carattere solare e deciso. Sa già quello che vuole e come ottenerlo. E’ una vera peperina”.

L’attrice ha avuto la sua prima figlia dall’attuale compagno 39enne Eugenio Grimaldi. E' pure madre di Rania, 9 anni, avuta da Stefano Rosso

Nonna Maria, madre di Francesca, quando è nata, avrebbe sottolineato: “Dentro di me speravo di poter diventare ancora una volta nonna, ma di certo non me l’aspettavo. Del resto, mia figlia non è più una ragazzina. Invece Francesca ci ha regalato questa gioia e in famiglia siamo tutti felicissimi”.