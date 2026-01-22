Dopo la docuserie “Io sono Notizia” sulla vita di Corona, in cui appare, decide di buttarsi pure lui

La serie del 51enne ex tronista, che si potrà vedere sul suo canale YouTube, s’intitolerà “Io c’ero”

E’ stato il tronista di Uomini e Donne più desiderato e più osannato. Costantino Vitagliano, dopo la docuserie Netflix “Io sono Notizia” sulla vita di Fabrizio Corona, in cui appare, decide di buttarsi nella mischia. Annuncia il nuovo progetto e parla dei compromessi nello showbiz. “Svelerò i retroscena”, rivela ai follower su Instagram.

''Svelerò i retroscena…'': Costantino Vitagliano annuncia il nuovo progetto e parla dei compromessi nello showbiz

Gli anni 2000 l’hanno visto tra i protagonisti del mondo dello spettacolo. Kosta desidera parlarne. “Sul mio canale YouTube nei prossimi giorni uscirà il primo episodio della mia nuova serie Io C’ero. In questi episodi svelerò qualche retroscena degli anni che vi ha raccontato il documentario su Netflix, ma con altri occhi, i miei”, spiega via social. La serie del 51enne s’intitolerà, appunto, “Io c’ero”.

Vitagliano su TikTok dà un piccolo assaggio di quello che i fai potranno vedere. Parla del suo rapporto con Lele Mora, suo agente in quegli anni, e di quello di alcuni suoi colleghi. “La competizione con gli altri tronisti come poteva esserci se poi li chiamavano 'i Costantini'? Non c’era, nel momento in cui nemmeno venivano chiamati per nome, ma usavano il mio… - dice Costantino - Io ricordo sempre una foto che un po’ mi ha dato fastidio, perché è quello che ha alimentato… Ancora oggi Lele Mora dice che è stato con qualche ragazzo, ma specifica che non è successo con me, ma con altri e io ci credo”.

Dopo la docuserie “Io sono Notizia” sulla vita di Corona, in cui appare, decide di buttarsi pure lui. La serie del 51enne ex tronista, che si potrà vedere sul sul suo canale YouTube, s’intitolerà “Io c’ero”. Ci sarà anche Lele Mora

Il volto tv aggiunge: “Quelli volevano diventare come me e Mora gli diceva: ‘Adesso dovete pagare il dazio’. Poi c’è chi l’ha fatto e chi invece no, quelli sono fatti loro”. In una seconda clip lui è accanto proprio a Mora. “Oggi sono qui da una persona che ho sempre reputato come mio papà e dopo quello che è uscito su Netflix posso dirgli che quella storia dei ‘bomboloni’ se la poteva risparmiare”. Lele chiarisce che con lui aveva solo un rapporto lavorativo: “Ma mica parlavo di te! Erano altri i ragazzi di cui parlavo”.