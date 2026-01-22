''Era diventata una relazione competitiva'': Alba Parietti spiega perché è finita con Fabio Adami

La conduttrice 64enne si apre per la prima volta completamente sul legame spezzato col 58enne

Dopo un breve ritorno di fiamma, già a luglio aveva messo alle spalle la relazione col manager di Poste Italiane

Sono stati una coppia dal maggio del 2022 fino inizio estate 2025. Tra i due c’è stata anche una crisi di alcuni mesi, subito ricomposta, ma la reunion è durata appena pochi mesi. Alba Parietti a F spiega perché è finita con Fabio Adami. Si apre per la prima volta completamente sul legame spezzato col 58enne, manager di Poste Italiane. “Era diventata un relazione competitiva”, svela.

“Mi sono innamorata dell’amore che quest’uomo aveva per me, di tutto ciò che mi ha dato e dedicato - racconta la 64enne - Fabio mi ha resa molto felice, emozionata, mi ha convinta a ributtarmi in una relazione. E allora? E allora eravamo arrivati a un punto della nostra storia dove non eravamo più felici”.

“Era diventata una relazione competitiva e alla fine stavamo male entrambi - aggiunge Alba - Con Fabio speravo di aver trovato una persona con cui finalmente poter condividere tutto… Che senso ha vivere delle cose belle se non puoi rendere partecipe nessuno? Oggi mi fa soffrire non poter parlare con qualcuno delle emozioni che provo… E’ una cosa che ho sempre cercato disperatamente”.

Il figlio Francesco, 43 anni, avuto dall’ex Franco Oppini, con cui è stata sposata dal 1981 al 1990, è stata la sua salvezza quando ha subito abusi. La Parietti confessa: “In tanti hanno cercato di farmi del male. Anche fisicamente. Per fortuna solo un paio di volte. E’ stato imbarazzante e doloroso. Mi domandavo: ‘Ma perché questa persona si sta permettendo di farmi questo?’. In entrambi i casi riuscii a sgusciare. Ma che amarezza. Non ne ho potuto parlare mai con nessuno: alcune persone sono intoccabili”.

Su di lei la conduttrice e opinionista tv dice: “Per l’anagrafe e per il giudizio comune, avrei già dovuto rinunciare a tutto. Quando una donna ha ancora un aspetto appetibile a un’età in cui questo non è ‘previsto’, scatta qualcosa. Non ho la pelle di una ventenne, ma ho lo charme di una 64enne. C’è una cosa che non viene raccontata e la vorrei urlare: io sto molto meglio, sia fisicamente che psichicamente, da quando sono in menopausa. Ci sono un sacco di cose belle che arrivano ‘dopo’. E, detto tra noi, ci sono anche tantissimi uomini che sono attratti dalle donne grandi”.