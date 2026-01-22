Juliana Moreira rivela con quale dieta ha perso subito chili, ma ne ha poi ripresi il doppio: ''Appena ho smesso''

- Il volto tv, 43 anni, ha raccontato di aver avuto necessità di dimagrire dopo il parto
- Ha così seguito una dieta “iperproteica”, perdendo immediatamente quattro chili
- Juliana però appena smesso di seguire la dieta – che non è sostenibile – ne ha ripresi il doppio
Juliana Moreira ha rivelato di aver fatto una dieta molto popolare ma di aver poi ripreso il doppio dei chili che aveva perso.
Il volto tv 43enne è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” mercoledì 21 gennaio.
Qui, seduta accanto al professore Calabrese, ha premesso di essere una buona forchetta: “Io mangio tantissimo, adoro cucinare”. Per lei fare tanto sport è quindi una necessità: “Cucino tantissimo e per quello mi alleno tanto”.
Mamma di due figli, Lua Sophie, 14 anni, e Sol Gabriel, 9 – avuti con il marito Edoardo Stoppa – la bellissima brasiliana ha raccontato di essersi messa a dieta dopo il parto della primogenita. Ha fatto la dieta “iperproteica”.
“Io ho fatto molta fatica dopo Lua a perdere i chili”, ha detto. “Per esigenze lavorative dovevo dimagrire subito e tutti parlavano di questa dieta un po’ proteica. Io faccio: ‘vabbè la provo’”.
“Mangiavo principalmente proteine derivanti da…”. Viene interrotta proprio da Calabrese: “Carne, pesce, uova… uova, pesce, carne”. “Triste come una cosa…”, commenta Juliana.
“Io sono una golosa, mi piace proprio sedermi a tavola e mangiare un po’ di tutto. Devo dire che sono dimagrita velocemente. Dovevo perdere quattro chili e li ho persi”, ha proseguito.
Poi però chiuso il percorso con questo regime alimentare - che nel lungo periodo non è sostenibile e può apportare anche danni importanti a causa dell’eccesso di proteine - ha ripreso i chili “con gli interessi”, come ha sottolineato Calabrese. Addirittura il doppio di quelli persi.
“Ma appena ho smesso ne ho ripresi otto”, ha concluso.