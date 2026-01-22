Juliana Moreira rivela con quale dieta ha perso subito chili, ma ne ha poi ripresi il doppio: ''Appena ho smesso''

Il volto tv, 43 anni, ha raccontato di aver avuto necessità di dimagrire dopo il parto

Juliana Moreira ha rivelato di aver fatto una dieta molto popolare ma di aver poi ripreso il doppio dei chili che aveva perso.

Il volto tv 43enne è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” mercoledì 21 gennaio.



Qui, seduta accanto al professore Calabrese, ha premesso di essere una buona forchetta: “Io mangio tantissimo, adoro cucinare”. Per lei fare tanto sport è quindi una necessità: “Cucino tantissimo e per quello mi alleno tanto”.

Mamma di due figli, Lua Sophie, 14 anni, e Sol Gabriel, 9 – avuti con il marito Edoardo Stoppa – la bellissima brasiliana ha raccontato di essersi messa a dieta dopo il parto della primogenita. Ha fatto la dieta “iperproteica”.

“Io ho fatto molta fatica dopo Lua a perdere i chili”, ha detto. “Per esigenze lavorative dovevo dimagrire subito e tutti parlavano di questa dieta un po’ proteica. Io faccio: ‘vabbè la provo’”.

“Mangiavo principalmente proteine derivanti da…”. Viene interrotta proprio da Calabrese: “Carne, pesce, uova… uova, pesce, carne”. “Triste come una cosa…”, commenta Juliana.

“Io sono una golosa, mi piace proprio sedermi a tavola e mangiare un po’ di tutto. Devo dire che sono dimagrita velocemente. Dovevo perdere quattro chili e li ho persi”, ha proseguito.

Poi però chiuso il percorso con questo regime alimentare - che nel lungo periodo non è sostenibile e può apportare anche danni importanti a causa dell’eccesso di proteine - ha ripreso i chili “con gli interessi”, come ha sottolineato Calabrese. Addirittura il doppio di quelli persi.

“Ma appena ho smesso ne ho ripresi otto”, ha concluso.