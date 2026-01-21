L’ultimo compagno di Valentino Garavani ''devastato'' dalla morte dello stilista: Bruce Hoeksema alla camera ardente con gli amati carlini

Vernon Bruce Hoeksema è apparso visibilmente provato alla camera ardente a Roma

E’ stato per diversi decenni compagno di Valentino Garavani, scomparso lunedì

“Sono devastato”, le uniche parole pronunciate davanti ai cronisti

Con lui ha portato gli amati cani, due carlini, di Garavani

L’ultimo compagno di Valentino Garavani è “devastato” dalla morte dello stilista.

Vernon Bruce Hoeksema – indicato da alcuni come il compagno di Garavani, da altri come ex compagno: quel che è certo è che sono stati legati per diversi decenni – lo ha detto uscendo dalla camera ardente dell’“ultimo imperatore” della moda, allestita al centro di Roma.

“Sono devastato”, le uniche parole pronunciate davanti ai cronisti che gli chiedevano un commento.

L'ultimo compagno di Valentino, Vernon Bruce Hoeksema, arriva alla camera ardente dello stilista in piazza Mignanelli nel centro di Roma con gli amati carlini dell'"ultimo imperatore" dellamoda

L’uomo – che dovrebbe avere circa 67 anni – è arrivato in piazza Mignanelli, presso la Fondazione dello stilista scomparso lunedì a 93 anni, con gli amati carlini di Valentino. Elegantissimo in un completo nero, sul suo viso era visibile il dolore per la perdita di una persona tanto cara.

Hoeksema ha anche fatto pubblicare un necrologio sul Corriere della Sera. “Quarantatré anni non sono un tempo che passa, ma una vita condivisa che continua a vivere in ogni mio giorno”, ha scritto.

Il loro è stato un legame profondo che ha attraversato diversi decenni. Cresciuto tra America ed Europa, Hoeksema ha iniziato la carriera come modello per poi diventare un businessman.

Sul viso di Bruce appare evidente il grande dolore per la morte di una persona tanto cara. Lo stesso vale per le altre due persone ritratte in questa foto: Giancarlo Giammetti e Micaela Calabresi Marconi

Successivamente ha anche fondato il suo marchio di borse e accessori di lusso VBH (dalle iniziali del suo nome), con prodotti artigianali e distribuiti a livello internazionale, amati da diversi volti noti del jet set.

Alla camera ardente, visibilmente addolorati, sono stati avvistati anche Giancarlo Giammetti – che con Valentino ha fondato la maison di moda negli anni ’60 ed è stato per molti anni suo compagno di vita – e Micaela Calabresi Marconi.

La camera ardente sarà aperta anche giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18. I funerali si svolgeranno invece venerdì 23 gennaio alle 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a piazza della Repubblica 8, sempre a Roma.