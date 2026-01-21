''Questa sono io a 2 giorni dal parto, anni 18'': chi è il famoso personaggio tv, ex GF e Isola, nella foto?

La 40enne risponde alle domande dei follower sul social e posta l’inedita foto

Parla dei ritocchini fatto, le fanno notare: “Hai solo 40 anni, a 50 che fai?”

Nelle sue Storie risponde alle domande dei follower. Le chiedono dei tanti ritocchini fatti e le sottolineano: “Non fanno male? Hai solo 40 anni, a 50 che fai?”. Lei sorprende tutti e posta una sua foto inedita in cui appare assai diversa da com’è oggi. “Questa sono io a 2 giorni dal parto, anni 18”, scrive. Guendalina Tavassi, ex GF ed ex Isola, lascia di stucco i fan: ecco chi è il famoso personaggio tv ritratto nello scatto.

Appena maggiorenne, prima di dare alla luce la primogenita Gaia, frutto del legame con Remo Nicolini, Guenda era quasi un’altra persona. La 40enne poi dall’ex marito Umberto D’Aponte ha avuto anche Chloe, nel 2013, e Salvatore, 2016. E’ ormai legata da tempo a Federico Perna, detto amorevolmente ‘cuore’.

La 40enne condivide altri due scatti in cui è appena adolescente

La Tavassi, riferendosi ai ritocchini e allo scatto da giovanissima, sottolinea: “I lineamenti col tempo cambiano e anche i modi di truccarsi o le mode, come quelle delle sopracciglia sottili, o le meches bionde attaccate alla cute, che ogni volta che mi rivedo mi piglia un colpo”.

L’influencer poi replica: “Ma fanno male a chi? Non possono fare male. Questa cosa mi fa tanto arrabbiare perché io sono quella che ha sempre detto tutto e purtroppo è sempre sono sempre stata etichettata come quella ‘strarifatta’, ma vi assicuro che sono la meno rifatta di tante… Tutte quelle che voi vedete in giro e che dicono ‘no, è tutta natura, la palestra, la salute’, non è vero niente! Sono veramente tutte rifatte da capo a piedi. Io ho sempre detto che ho rifatto il naso, mi avete visto al GF prima, e il seno perché ho allattato tre figli, gli ultimi 2 per 3 anni consecutivi, quindi mi era diventato una sesta. L’ho dovuto ridurre e tirare su. Per il resto, faccio punturine, vitamine e Botox una volta l’anno”.

L'influencer replica sui ritocchini

Guandalina poi constata che oggi ci sono ragazze giovanissime che già fanno ritocchi: “E’ assurdo, noi a 15 anni se non eravamo carine, così rimanevamo”. Condivide altre due immagini di lei adolescente, una ragazzina graziosissima.