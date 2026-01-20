Commenta la faida familiare che va avanti da anni tra il 26enne e i genitori

Il 49enne prende spunto per confidare cosa ha fatto per Mia, nata nel 2011, Leone e Lavinia, avuti nel 2014 e 2016

Francesco Facchinetti parla di Brooklyn Beckham nelle sue Storie. Prende spunto dalla faida familiare che riguarda il 26enne e i genitori David e Victoria. Il primogenito della coppia ha pubblicato una lunga dichiarazione in cui accusa i due di aver provato a rovinare la sua relazione con la moglie Nicola Peltz. Li accusa pure di avere come primo scopo nella vita quello di dare agli altri un‘immagine perfetta della famiglia. Gli chiude la porta, affermando di non voler ricucire con loro. Il 49enne svela la sua scelta riguardo ai figli. E’ padre di Mia, avuta da Alessia Marcuzzi nel 2011, e di Leone e Lavinia, 2014 e 2016, frutto dell’amore con la moglie Wilma Helena Faissol.

''Per questo motivo ho deciso…'': Francesco Facchinetti parla di Brooklyn Beckham e svela la sua scelta riguardo i figli

“Ho appena letto le Stories di Brooklyn Beckham e la cosa che mi ha colpito di più è questa: per la prima volta il figlio di un personaggio famoso si ribella totalmente allo storytelling social utilizzato dai propri genitori e a come è stato raccontato e pubblicato, probabilmente contro la sua volontà, in questi anni proprio da suo papà e da sua mamma”, scrive Facchinetti.

Il post del 49enne nelle sue Storie

“Per questo motivo, da tempo, io ho deciso di non pubblicare più i miei figli e di togliere tutti i contenuti che li riguardavano - prosegue Francesco - Perché, nonostante siano piccoli, ho chiesto loro se gli facesse piacere stare sui social network o se facesse piacere a loro che papà e mamma pubblicassero fotografie e contenuti che li riguardavano. La risposta di tutti i miei figli è stata no. E allora ho rispettato la loro scelta e la loro decisione”.