Goffredo Cerza compie 30 anni: ecco cosa gli ha regalato la sua futura moglie Aurora Ramazzotti per il compleanno

Goffredo Cerza festeggia il suo giorno speciale: il 19 gennaio compie 30 anni, cifra tonda. Nelle sue Storie l’ingegnere svela cosa gli ha regalato la sua futura moglie Aurora Ramazzotti per l’importante compleanno. I due, genitori di Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023, si sposeranno il prossimo 4 luglio, in piena estate: sono nel bel mezzo dei preparativi per le nozze.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non dimentica di fare gli auguri al fidanzato via social. “Oggi è il compleanno di Goffredo, auguri papi te amo! +30 in freschezza, quasi 10 anni insieme! Che roba assurdaaa”, scrive compiaciuta. E’ molto innamorata di Cerza. Aury fa trovare al compagno il suo regalo sul tavolo del salone nella loro casa a Milano. Usando una serie di Post It, scrive: “Auguri, ti amo”. Lui ricambia sottolineando: “My love”.

Per lui ha scelto il logitech Racing Wheel and pedals, perfetto per chi ama l'e-racing

La Ramazzotti per Goffredo ha scelto il dono giusto. Ha acquistato per lui il logitech Racing Wheel and pedals. Si tratta di un volante da corsa ad alte prestazioni che rivoluziona l'esperienza di e-racing. E’ perfetto che chi ama la corsa e usa la Playstation. Regala un’esperienza quanto mai realistica, c’è persino la leva del cambio Driving Force col meccanismo “H” a 6 velocità, componenti in pelle e acciaio e un affidabile sistema di fissaggio con bulloni integrato. Il costo è vicino ai 280 euro. Lui ne è entusiasta.