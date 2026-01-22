Valentino ''non ha sofferto'': ancora folla alla camera ardente, il compagno rivela le ultime commoventi parole che si sono detti

Secondo giorno di camera ardente a Roma dopo la morte di Valentino Garavani

Giancarlo Giammetti, suo ex compagno e storico socio, ha spiegato che “non ha sofferto”

Il suo ultimo compagno Vernon Bruce Hoeksema ha rivelato le ultime parole che si sono detti

Valentino Garavani “non ha sofferto”. A dirlo è stato il suo storico socio ed ex compagno Giancarlo Giammetti.

Oggi, giovedì 22 gennaio, ancora tantissime persone hanno reso omaggio al grande stilista scomparso lunedì a 93 anni. La camera ardente allestita al centro di Roma è rimasta aperta per il secondo giorno consecutivo per permettere a tutti di dargli un ultimo saluto.

“Non ha sofferto”, ha affermato Giammetti parlando con i cronisti fuori dalla camera ardente, dove oggi si è svolta una piccola funzione celebrativa. “È venuto un vescovo che ci ha riempito di commozione e ha fatto una bella preghiera. Valentino era molto religioso”, ha aggiunto, come riporta RaiNews.

Da sinistra: Giancarlo Giammetti, Micaela Calabresi Marconi e Vernon Bruce Hoeksema

Giammetti ha poi parlato del loro lungo sodalizio professionale: “Abbiamo lavorato insieme, ci siamo sempre intesi su quello che dovevamo fare e poi ci siamo ritirati tutti e due insieme allo stesso momento, è stata una bellissima intesa”.

Sul modo in cui vorrebbe che la memoria dell’“ultimo imperatore” fosse tenuta viva, ha dichiarato: “Lo faremo ricordare noi, con la nostra fondazione: faremo tutti in modo che nessuno si dimentichi di lui”.

Oggi ha parlato con i cronisti sempre fuori dalla camera ardente anche Vernon Bruce Hoeksema, indicato da più fonti come l’ultimo compagno di Garavani.

Hanno condiviso oltre quarant’anni, un legame fortissimo. “E’ una vita. E’ difficile pensare la mia vita senza di lui”, ha affermato Hoeksema.

Anche lui manterrà certamente viva la memoria del designer: “Per me è impossibile non continuare la memoria. Io vivo ogni giorno così”.

Ha poi, su richiesta di un cronista, rivelato come si chiamano i due carlini che erano con lui e che Valentino amava tantissimo: “Mord e Moon”. Anche loro erano “amori” dello stilista: “Assolutamente”.

Alla domanda su come stesse, ha ribadito quanto detto il giorno prima: “Sono devastato”.

Infine ha rivelato quali sono state le ultime - commoventi - parole che lui e Valentino si sono scambiati: “Ti amo”.