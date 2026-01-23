''E’ stato difficile'': Maria De Filippi nuova inviata di Striscia la Notizia con Tina Cipollari e Giovannino, guarda

Prende il posto di Vittorio Brumotti e va a pizzicare chi parcheggia ingiustamente nei posti per disabili

La conduttrice 64enne poi commenta in diretta il suo nuovo ruolo e racconta che…

Antonio Ricci torna in onda col suo tg satirico e si prende la prima serata, con uno share del 18,6%. Tante le novità, una su tutte: Maria De Filippi debutta come nuova inviata di Striscia la Notizia. Insieme a lei Tina Cipollari e Giovannino. La “Queen” di Mediaset prende il posto di Vittorio Brumotti e va a pizzicare a Roma, in un centro commerciale, chi parcheggia ingiustamente nei posti riservati ai disabili. La missione e placcarli, fargli notare lo sbaglio e consegnargli l’iconica “cacchina” di plastica, per far loro notare la ‘figura di me..a’. La conduttrice, immediatamente dopo la messa in onda del servizio si collega in diretta tv dalla Capitale e commenta il debutto nel ruolo. A Ezio Greggio e a Enzo Iacchetti confessa: “E’ stato difficile”.

''E’ stato difficile'': Maria De Filippi nuova inviata di Striscia la Notizia con Tina Cipollari e Giovannino

La 64enne istruisce Tina e Givannino e con un van parte per la sua missione. Chiaramente trova chi occupa abusivamente il posto auto riservato. Si avvicina. La prima consegna è per due ragazzi. Uno di loro esclama: “Ma chi è, Maria De Filippi?". La Cipollari è molto più irruenta, al punto che Maria quasi la stoppa e cerca di essere più accomodante. Anche se poi invita i giovani ad andare a parcheggiare da un’altra parte: “Avete fatto una stupidaggine, una figuraccia, ora spostate la macchina”.

Arrivano altre due consegne. La De Filippi, più diplomatica rispetto a chi l’accompagna, spiega: “Striscia è attenta ai problemi delle persone con disabilità, l'idea che qualcuno sfrutti il loro posto non va bene".

La missione arriva al termine. Quando si ritorna in studio, arriva il collegamento con la presentatrice. “Ho capito che fare il mestiere dell’inviata non è facile. E’ stato difficile, dovevamo arrivare all’improvviso, nascoNderci, controllare se avevano messo, come si chiama…? Il tagliandino, ovvero il contrassegno per parcheggiare lì”, confida. Con qualcuno “siamo arrivati vicini al vaffa…” , sottolinea.

Maria mostra anche un filmato del backstage, prima di arrivare al centro commerciale. La più preoccupata è proprio Tina. “Mi crea disagio - dice - Ci stanno quelli che ti prendono a parolacce, nonostante siano in difetto”. Poi si rivolge a Giovannino: “Tu stammi vicino, vedendo lui si inteneriscono. Se vedono me figurati, magari becco uno che mi odia e mi dice: ‘ma vai via cicciona’”.