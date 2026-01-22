Il 21enne rivela anche la sua disavventura in Australia: “Sono stato truffato”

Racconta tutto: ci è rimasto malissimo, chi l’ha fatto non aveva bisogno, era solo furbo

Achille Costacurta ha condiviso tanto del suo viaggio dall’altra parte del mondo, nel Paese dove vuole frequentare l’università. Il 21enne ora sui social svela dove vola per 10 giorni. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta da Melbourne si sposta in India, a Calcutta. E si prende una pausa da tutto, soprattutto il mondo del web. “No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può fumare, non si può scrivere, si mangia solo verdure”, fa sapere.

''No telefono, non si può parlare, non si può leggere…'': Achille Costacurta sui social svela dove vola per 10 giorni

Prima Achille svela la sua disavventura in Australia: “Sono stato truffato!”. E chiarisce: “Praticamente ho ordinato un Uber Eats e me lo dava consegnato, allora scendo in reception e guardo bene, però non trovo niente. Scrivo a Uber Eats e mi dicono che è stato consegnato e mi mandano una foto del pacco consegnato”. Il ragazzo la mostra. “Io per il dubbio - prosegue - chiedo alla security di controllare le videocamere e scopro questo: la signorina molto furba ha fatto le foto del pacco consegnato e poi se l’è rimesso in macchina. Era un Mercedes classe C, auto da più di 50mila euro...”.

Il 21enne rivela anche la sua disavventura in Australia: “Sono stato truffato”

“Se l’avesse fatto in buona fede per portare la spesa a casa per i suoi figli, era un discorso, però così no, dai!”, chiarisce Costacurta. Che adesso avrà tutto il tempo di metabolizzare e riposarsi, sgombrando la mente dallo stress nel suo retreat di meditazione.