A 47 anni Martina Colombari mostra un fisico pazzesco in bikini: guarda

Martina Colombari si fa vedere in due pezzi in spiaggia sul social: a 47 anni mostra un fisico pazzesco in bikini. I ‘like’ piovono, in tantissimi le fanno i complimenti. Fisico longilineo, snello e muscoloso, l’ex Miss Italia 1991, sposata con Billy Costacurta dal 2004 e mamma di Achille, 18 anni, combatte l’età con l’alimentazione e lo sport.

Gambe lunghissime, addome piatto e un sorriso smagliate. Sul volto niente trucco, Martina è acqua e sapone. La pelle è quella di una volta. Gli anni che passano non la preoccupano, sa come rimanere in forma. L’allenamento fa parte del suo stile di vita da tanti anni. “Lo sport è un investimento per il futuro. Lo affianco alla longevità, alla prevenzione, allo stile di vita di sano: ha un ruolo importante per invecchiare bene e in salute. Dobbiamo imparare e rieducarci al benessere mentale, a quello corporeo. Poi contano tanti fattori. La genetica, il dna, l'alimentazione, l'attività fisica e il corretto rapporto ambiente. Tra tutto questo, bisogna trovare un proprio equilibrio”, ha spiegato a La Gazzetta dello Sport.

La Colombari si dedica al fitness quotidianamente: “Durante il primo lockdown, ho avuto la fortuna di avere una bike in casa. Quante pedalate! Mi allenavo, e lo faccio ancora, in collegamento con un trainer. A casa ho anche qualche attrezzo per esercitarmi a corpo libero, come elastici, TRX, pesi, il cerchio per lo yoga e le cavigliere. Alterno allenamenti di corsa, ma non sono una runner: percorro 10 o 12 km non di più. Per 2 o 3 volte. Dedico un'oretta tutti i giorni all'allenamento a corpo libero, allenando i vari gruppi muscolari con un tipo di attività specifica”. Fa anche meditazione, venti minuti dalle 18 al tramonto.

Poi c’è la dieta: “Mangio un piatto unico con proteine, carboidrati, verdure. In casa, abbiamo eliminato da quasi due anni tutti i tipi di carne. Ma non siamo rigidi. Integriamo molto con i legumi: ceci, lenticchie e fagioli in tutte le salse. Insieme alle verdure, che mangiamo in ogni modo. Presto attenzione al glutine, scelgo la pasta senza glutine, sì alla quinoa e al grano saraceno. E poi, lo yogurt kefir al mattino, mi aiuta a livello intestinale”.

Martina usa anche integratori: “Per una carenza di glutatione, una sostanza che produciamo da soli, che aiuta a spurgare attraverso il fegato. Avevo dei valori sballati, così integro via bocca con delle bustine e con delle infusioni di vitamina ogni 15 giorni. Un altro rimedio? L’ozonoterapia”. Si concede pure dei massaggi decontratturanti. I risultati di tutto il suo percorso si vedono.