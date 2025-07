''Assolutamente no, mi sono leccata i baffi'': accusano Clizia Incorvaia di aver ordinato la pasta solo per fare un video senza mangiarla, lei sbotta

L’influencer 44enne ha voluto sottolineare di mangiare regolarmente la pasta

Qualcuno l’ha infatti accusata di aver mostrato un piatto di carboidrati che non avrebbe poi consumato

Ha così spiegato che la nutrizionista ha inserito il grano nella sua dieta per il metabolismo

Clizia Incorvaia è stata accusata di non mangiare davvero la pasta che mostra nelle sue Stories sui social.

L’influencer 44enne ha voluto pubblicare un video su Instagram per spiegare non solo che i carboidrati mostrati in un recente video li ha divorati, ma che lei inserisce abitualmente il grano nella sua dieta per tenere il metabolismo attivo.

La bionda siciliana, sposata dallo scorso anno con Paolo Ciavarro, 33 anni, ha spiegato: “Voglio dare un messaggio molto importante: molti demonizzano la pasta. Assolutamente sbagliato, sbagliatissimo”.

Clizia Incorvaia, 44 anni, ha replicato di aver mangiato davvero la pasta ordinata al ristorante: i carboidrati magari integrali fanno parte della sua dieta

“Pensate che io ho rallentato il metabolismo proprio perché non la stavo mangiando più”, ha aggiunto.

“Quindi la pasta in una dieta sana ed equilibrata va assolutamente inserita, magari in alcuni casi integrale, che magari dipende poi dalla persona, perché c'è per esempio mamma che le dà più fastidio la pasta integrale perché le soffre di reflusso”, ha continuato.

Ha consigliato di rivolgersi a un nutrizionista per avere indicazioni personalizzate: “Per esempio nel mio caso sia la mia nutrizionista che l'endocrinologa mi hanno detto assolutamente va inserita la pasta per far lavorare bene il metabolismo”.

Clizia mangia la pasta in spiaggia

Quindi ha sottolineato che un video postato nelle ore precedenti era assolutamente autentico e che il piatto di pasta ordinato al ristorante è stato consumato con piacere fino alla fine.

“Ieri ho messo il video della pasta e tutti: ‘ah ma sicuramente non l'ha mangiata, l'ha fatto per fare il video’”, ha affermato.

Clizia a 44 anni ha un fisico davvero tonico e in forma

“Assolutamente no, chiedete al ristoratore, mi sono leccata il piatto, mi sono leccata i baffi”, ha concluso.

Clizia è mamma di Gabriele, avuto 3 anni fa proprio con Ciavarro. Pochi mesi fa ha affrontato il lutto della morte dell’amatissima suocera Eleonora Giorgi, portata via da un tumore al pancreas.