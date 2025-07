''Una domanda sul Grande Fratello viene sempre fuori'': Luca Argentero parla del reality che fece oltre 20 anni fa

Il 47enne nel 2003 prese parte a una delle prime edizione del reality show

Ancora oggi gli viene chiesto di quell’esperienza nelle interviste

Da allora però la sua carriera ha preso una direzione diversa

Luca Argentero ha detto che una domanda sulla sua partecipazione al Grande Fratello gli viene sempre fatta durante le interviste.

L’attore 47enne ha partecipato alla terza edizione del reality nel 2003 - classificandosi terzo - ma si è poi affrancato da quell’etichetta diventando uno degli interpreti più amati dello spettacolo italiano.

Intervistato da ‘Il Giorno’ gli è stato domandato se “si sente libero dallo stigma del Grande Fratello”.

Luca Argentero, 47 anni, oltre 20 anni dopo aver fatto il Grande Fratello riceve ancora domande su quell'esperienza

Ha risposto: “Non ho quella etichetta eppure una domanda viene sempre fuori invece di parlare dei 50 film fatti. Da allora c’è stato davvero di tutto, i miei progetti vanno da un’altra parte e il Grande Fratello dell’epoca non ha molto a che vedere con la trasmissione che c’è oggi”.

Nella sua carriera si è sempre sentito libero e non ha dato retta a chi gli sconsigliava di accettare alcuni ingaggi che lui trovava interessanti.

“Mi dicevano che per un attore presentare Le Iene o fare il giudice da Amici erano scelte troppo pop. Oppure che non potevo pensare a un cinepanettone dopo aver lavorato per Özpetek o Placido. Invece ogni cosa ha contribuito a comporre una rotondità, almeno ai miei occhi. L’importante è che si affronti tutto con rispetto e voglia di imparare, senza pensare che ci siano progetti meno nobili”, ha spiegato.

Infine ha anche ammesso che a differenza di molti suoi colleghi, non pensa che il suo futuro sia passare dietro la macchina da presa per fare il regista.

Luca con la moglie Cristina Marino

“In futuro vorrei dare più spazio alla scrittura. Tanti colleghi sognano di passare alla regia ma io non ci penso proprio. Invece mi piacerebbe scrivere la sceneggiatura di un film, tornare a provarmi in quella direzione dopo aver pubblicato nel 2023 per Mondadori il mio primo romanzo ‘Disdici tutti i miei impegni’”, ha continuato.

E proprio parlando di quel libro, che affronta temi anche piuttosto piccanti, ha ammesso che in famiglia c’è chi è rimasto senza parole.

“Infatti mia madre si è sconvolta!”, ha concluso.

Luca è oggi sposato con la 34enne Cristina Marino - le nozze si sono celebrate nel 2021 - madre dei suoi due figli Nina Speranza, 4 anni, e Noè Roberto, 1 e mezzo.