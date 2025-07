Giulia De Lellis, allenamento in gravidanza anche in vacanza tra ''rotoli e panzone'': guarda

L’influencer non rinuncia al fitness anche in dolce attesa

Dovrebbe dare alla luce la sua bambina in autunno

Giulia De Lellis non ha intenzione di smettere di allenarsi perché incinta.



L’influencer è in dolce attesa del suo primo figlio, anzi figlia, visto che la cicogna porterà una femminuccia - il cui nome è già stato scelto: Priscilla.

La 29enne romana si trova in questi giorni in vacanza in Sicilia, in un resort di lusso a Sciacca, in provincia di Agrigento.

Giulia De Lellis, 29 anni, si allena anche in vacanza col pancione

Sul social ha mostrato un suo allenamento, sottolineando però di fare sempre tutto con cautela e consigliata da professionisti.

“Rotoli e panzone si dirigono in palestra”, ha scritto scherzando in una Story in cui appare in bicicletta mentre va verso il centro fitness.

Poi ha affermato che l’esercizio fisico durante la gestazione non è da evitare: “Con le dovute cautele, seguiti da professionisti del settore e con l’ok del vostro medico, l'allenamento (indipendentemente da quale sia bici, palestra o altro...) in gravidanza fa benissimo!”.

“Tranquille è tutto safe & sotto controllo. Ve lo dice un’ipocondriaca”, ha aggiunto.

Giulia aspetta Priscilla dal compagno Tony Effe, rapper romano 34enne.

I due sono insieme dal 2024. Prima di Effe, nella sua vita c’era Carlo Gussalli Beretta, che oggi è invece legato all’ex velina Melissa Satta.

Le ragioni della rottura tra Giulia e Carlo non sono mai state rese ufficialmente note.