Addio Damiano David e Giorgia Soleri, la situazione si complica: lei è arrabbiatissima? Ecco cos'ha fatto

Lui bacia la modella Martina Taglienti in un locale e scoppia il patatrack

Giorgia Soleri non dice una parola. Damiano David dei Maneskin, dopo essere stato sorpreso a baciare una ragazza in un locale ed essere stato filmato, nelle sue storie annuncia l’addio. Si scusa, dice per ha sbagliato, ma sottolinea che con la 27enne era finita da un po’ di giorni, quindi nessuno ha tradito. Eppure lei sembrerebbe arrabbiatissima. Non dice una parola sulla questione, ma fa qualcosa di ancora più incisivo: cancella il rocker 24. Non lo segue più, lo ‘defollowa’.

L’influencer e scrittrice, ora anche imprenditrice con la sua linea make up, non si limita a questo. La ragazza che era in intimità con il suo ormai ex fidanzato, che conosceva dal 2014 e con cui stava insieme dal 2017, parrebbe essere Martina Taglienti, amica di tutta la band.

La Soleri cancella anche Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, il resto dei componenti del gruppo rock. Non vuole più saperne di alcuno e smette di seguire anche loro. Il gesto racconta molto.Quel che dice Damiano nella sua nota parrebbe non essere tutta la verità, evidentemente…

Lui ieri, infatti, ha scritto: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Intanto Martina diventa la ‘pietra dello scandalo', presa di mira pure dai fan della ‘ex’ coppia. Lei ha 22 anni, è nata il 22 gennaio 2001. Modella che ha già girato alcune campagne pubblicitarie, è seguita dall'agenzia Elite. E’ molto amica di Victoria e sta spesso insieme a tutti i Maneskin. Ultimamente è stata in vacanza con loro a Ibiza.