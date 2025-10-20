Dopo 5 anni di fidanzamento e successiva convivenza i due si sarebbero lasciati definitivamente

Parlavano di nozze e anche di figli, ma la storia d’amore parrebbe arrivata al capolinea

La bomba è esplosa stamane, l’addio tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi fa parlare. E’ stato Dagospia a lanciare l’indiscrezione, ora Chi, a distanza di poche ore, scrive che l’ex ministro 44enne avrebbe confermato “personalmente” a loro che tra lei e il medico e attore 41enne sarebbe tutto finito. La storia d’amore sarebbe arrivata ai titoli di coda.

E' addio tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi? Lei avrebbe confermato la rottura col medico e attore

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali dei due. La deputata di Italia Viva, contattata dalla redazione del settimanale, si sarebbe, quindi, limitata a confessare che la rottura è reale e, a quanto pare, definitiva. Dopo 5 anni d’amore e successiva convivenza l’amore si è dissolto come neve al sole.

Visti per la prima volta in coppia al Salone del Mobile nel 2019, dal marzo 2020 Maria Elena e Giulio erano diventati inseparabili. La Boschi, intervistata, sulle nozze aveva detto: “Il matrimonio con Giulio Berruti? Mi piacerebbe sposarmi. Ma ancora non mi ha fatto una proposta. Spero arrivi un figlio. Io gelosa? Per chi, come me, non fa parte di quel mondo, non sempre è facile capire certe dinamiche. E poi lavora sempre con donne bellissime…”.

La politica aveva parlato del suo legame anche nella lettera invitata proprio a Chi in occasione dei 30 anni del giornale. Lo scorso settembre aveva fatto riferimento alla maternità mancata. “Trovo sia molto delicato affrontare sui giornali il tema della maternità. Sempre e su qualsiasi tipo di giornale. Anche Giulio e io ne abbiamo parlato pubblicamente esplicitando un desiderio, ma poi alcuni giornali o siti ne hanno parlato a prescindere: è incinta, non è incinta? E succede a tante altre donne. Penso che dovrebbero parlarne solo i diretti interessati, se vogliono, perché spesso quello che viene scritto da estranei in modo casuale, magari anche con le migliori intenzioni, può arrivare in fasi delicate di un percorso complicato e, a volte, può ferire le persone. Voi su ‘Chi’ non lo avete mai fatto in maniera indelicata, ma credo che sarebbe meglio essere sempre prudenti nell’affrontare un tema così prezioso e intimo”.