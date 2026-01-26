Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore? Ecco chi sarebbe l’imprenditore con cui ora farebbe coppia

L’attrice si sarebbe definitivamente messa alle spalle il matrimonio con Giampaolo Sannino

Chi svela l’accompagnatore con cui è stata avvistata all’evento di Brunello Cucinelli al Pitti Uomo

La sua pareva finalmente una fiaba a lieto fine, culminata con le nozze celebrate l’8 luglio 2023 nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri, nell’isola dell’amore. Invece è tutto definitivamente finito, chiuso da tempo. Alessandra Mastronardi, dopo l’addio a Giampaolo Sannino, ha un nuovo amore? Chi spiffera di sì e svela chi sarebbe l’imprenditore con cui ora farebbe coppia.

Stando al settimanale sarebbe tutto divenuto evidente, alla luce del sole, lo scorso 13 gennaio. L’attrice 39enne ha partecipato all’evento organizzato da Brunello Cucinelli durante il Pitti Uomo a Firenze. Non sarebbe arrivata da sola. La napoletana, che il prossimo 19 febbraio compirà 40 anni, ha fatto il suo ingresso insieme al giovane imprenditore greco Alessandro Pirounis.

La 39enne, stando al settimanale Chi, si sarebbe legata all'imprenditore greco Alessandro Pirounis. Il 13 gennaio scorso sarebbe arrivata con lui all'evento organizzato da Brunello Cucinelli al Pitti Uomo a Firenze

Alcuni indizi social confermerebbero la relazione

Sempre stando al rotocalco i due, definiti già ‘neo coppia’, le settimane precedenti all’evento si sarebbero scambiati sui social numerosi ‘like’.

I due hanno anche pubblicato su Instagram scatti molto simili in cui era immortalato il look di lui

Non solo entrambi avevano postato sui loro rispettivi profili Instagram uno scatto quasi identico, che mostrava il look di Alessandro: papillon, smoking e cocktail tra le mani, ma non il volto. Questo confermerebbe la relazione appena iniziata, anche se il condizionale in questi casi è d’obbligo.