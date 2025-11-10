Alessia Marcuzzi con i figli e i parenti celebra i 102 anni di nonna Mela a Roma: foto

Insieme alla conduttrice ci sono la madre, Antonella, e le zie, tutte figlie della donna

Alessia Marcuzzi celebra in un ristorante a Roma i 102 anni dell’amatissima nonna Mela, a cui è legatissima. Nonna Mela è il soprannome affettuoso per Carmelina Marcuzzi, la nonna materna di Alessia, originaria di Roseto Valfortore, Foggia, in Puglia. Insieme alla conduttrice 52enne ci sono tutti: i due figli e tanti parenti. Presenti, ovviamente, la madre de La Pinella, Antonella, con le zie, figlie della donna. Tra gli ospiti anche Fabrizio Biggio, conduttore e attore, ‘spalla’ di Fiorello in radio e tv, sposato con la cugina della presentatrice, Valentina De Ceglie.

Alessia Marcuzzi con i figli e i parenti celebra i 102 di nonna Mela a Roma

Ogni invitato si ritrova in una pittoresca osteria della Capitale, il tavolo accoglie gli ospiti, arrivati per il grande giorno di nonna Mela. La donna sorride entusiasta. Si gustano pietanze tipiche e si chiacchiera moltissimo, tra risate e brindisi. Poi arriva la torta.

La donna è entusiasta della festa

Gli applausi sono scroscianti: i 102 anni di nonna Mela emozionano. Alessia sta accanto a lei con Mia e Tommaso, rispettivamente 14 e 24 anni. La Marcuzzi è euforica: è un 9 novembre da ricordare per sempre, pieno di amore.

Per lei una torta speciale

Alessia è legatissima a nonna Mela

La nonna, super rock, intona la canzone “Roma non fa’ la stupida stasera”. Poi spegne le candeline del dolce. Alessia non ha mai nascosto il sentimento che prova per lei. “Le tue risate sono tutto per noi. Ti amiamo tanto. P.s. mi batte ancora a burraco, balla e cucina i nostri piatti preferiti”, aveva svelato in un post social. In un’intervista per OK Salute Alessia aveva dichiarato: “Bella e in salute grazie ai consigli di nonna Mela”.