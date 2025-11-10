''David? Se non fosse famoso nessuno lo guarderebbe'': Cristiano Ronaldo si sente più bello di Beckham

Intervistato, il campione portoghese sottolinea quanto fisicamente lui surclassi l’inglese 50enne

Lui è perfetto, l’altro no. Cristiano Ronaldo si sente più bello di Beckham e non ha alcun problema a dirlo. “David? Se non fosse famoso nessuno lo guarderebbe”, dice il ‘galactico’ intervistato quando gli si domanda del 50enne a cui spesso in passato è stato paragonato.

Durante l'intervista del campione 40enne a Piers Morgan Uncensored, quando gli si domanda se si senta più bello di Beckham, Ronaldo inizialmente risponde con diplomazia e dice: “Dipende…”.

Poi il portoghese si sfoga: “Il suo corpo è normale. Lo sa. Ha un bel viso, si, molto bello. Ma il resto è normale. Io sono perfetto, ho il pacchetto completo”.

CR7 precisa poi: “Per me, essere belli non significa solo avere un bel viso, ma avere tutte le qualità”. Chiarisce che sulla spiaggia di Copacabana, in costume rosso, nessuno guarderebbe un ragazzo normale come David, ma sarebbe lui ad attirare l’attenzione di tutti. “Io al 100 per 100”, sottolinea. Poi regala un contentino all’inglese: “Ha un bell’aspetto. Mi piace, parla bene”. La sfida, però, la vince lui.