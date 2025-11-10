Fabio Fulco papà bis: oggi, lunedì 10 novembre, è nato il secondogenito

In un post l’attore svela l’avvenuto parto di Veronica Papa e confida le iniziali del nome

La cicogna è nuovamente arrivata! Fabio Fulco è papà bis. Oggi, lunedì 10 novembre, è nato il secondogenito. In un post l’attore svela l’avvenuto parto di Veronica Papa e confida le iniziali del nome del maschietto, G.P.. Il 54enne e la 30enne sono già genitori di Agnes, venuta al mondo nel 2021.

“Alle 5.46 é nato il nostro Principe. Papà, Mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Benvenuto al mondo G. P.”, scrive Fulco. Negli hashtag aggiunge: “Ora siamo completi”. Oltre alla sua bimba, desiderava anche un altro bebè. Accompagna le sue parole con la foto di un enorme fiocco azzurro.

Fabio aveva annunciato la seconda gravidanza di Veronica a metà luglio scorso. In un post aveva rivelato il pancione della consorte e scritto: “La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola”. Un anno fa a La Volta Buona, in tv, aveva detto della compagna di vita: “Sono stato fortunato a trovare una persona splendida come mia moglie Veronica che mi ha fatto innamorare e mi ha portato piano piano dove non speravo più di poter arrivare e con lei abbiamo deciso di avere questo angelo che il signore ci ha donato, mia figlia Agnes”. I due con G.P., adesso, sono al settimo cielo.