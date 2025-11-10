Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ufficializzano la loro storia con gli scatti di coppia in un luogo famoso per i fan di Uomini e Donne: guarda

Dopo i chiarimenti in tv con Maria De Filippi e i rispettivi ex fidanzati non si nascono più

Eccoli felici e romantici nella villa scelta per l'ultima esterna prima della fine del trono di Martina

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon non si nascondono più. Dopo i confronti televisivi a Uomini e Donne con i rispettivi ex fidanzati, il barbiere di Centocelle e la figlia del ristoratore 'Da Dante' sono ufficialmente una coppia. Finisce quindi la fase degli scatti rubati e delle frecciatine social, i due dopo settimane di polemiche possono vivere il loro amore alla luce del sole.

La coppia è nata dalle ceneri dei rispettivi rapporti con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara e ha fatto mormorare i fan del programma che hanno seguito per oltre un anno le vicende di questi quattro ragazzi. Prima il trono di Martina che tra Gianmarco e Ciro ha scelto quest'ultimo, poi il trono di Gianmarco terminato con l'inizio della relazione con Cristina. La De Ioannon e Solimeno si sono lascati dopo 8 mesi, mentre è durata ancora meno la storia tra Steri e la Ferrara. Una volta conclusi i rapporti, Martina e Gianmarco si sarebbero incontrati a Roma in discoteca e la scintilla si è riaccesa.

L'ultima esterna di Martina e Gianmarco prima della fine del trono

Per festeggiare questo nuovo inizio hanno postato una serie di scatti complici in una location che i followers hanno subito riconosciuto ovvero una villa romana dove i due avevano registrato l'ultima esterna prima della scelta di Martina. In quella occasione avevano cenato insieme e poi il barbiere le aveva fatto incontrare i suoi amici.