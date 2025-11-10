''Nessuno sapeva, ma stavo malissimo'': Carolyn Smith svela le sue condizioni di salute durante l'ultima puntata di Ballando

Sabato in diretta tv non ha rilevato di avere dolori molto forti a causa della radioterapia

Il carcinoma al seno, scoperto il 2 ottobre del 2015, non è guarito e lei continua la sua battaglia. Carolyn Smith, ospite di Francesca Fialdini a Da Noi...a Ruota Libera, svela le sue condizioni di salute durante la puntata di sabato 8 novembre di Ballando con le Stelle. “Nessuno sapeva, ma stavo malissimo”, confessa. La 64enne, sposata con Ernestino Michielotto, presidente di giuria del danciing show di Rai 1, aveva dolori fortissimi a causa della radioterapia a cui si sta sottoponendo.

“Ballando e la mia storia personale si sono intrecciate spesso. Affronto la malattia col sorriso. In una puntata mi sono tolta il turbante in puntata perché mio papà che ci seguiva dall'Inghilterra voleva vedermi senza. Ho combattuto tanto e non sapevo che in Italia non si potesse parlare di malattie. Sono diventata la portavoce di tante persone che avevano paura di parlare. Sono ancora qua a lottare. E’ necessario fare appello sui social e sostenere la ricerca contro il cancro. Bisogna trovare sempre la soluzione e il lato positivo”, dice Carolyn alla Fialdini, nel cast del programma di Milly Carlucci.

La Smith confida: “A causa della radioterapia sono molto stanca, ma la disciplina che mi ha insegnato la danza è ciò che mi fa andare avanti. Ieri sera nessuno sapeva, ma io stavo malissimo. Proprio veramente male, non ho detto niente a nessuno fino alla fine della serata. Devo fare la radioterapia due volte al giorno e in tre settimane ho fatto 30 sedute. Avevo una stanchezza incredibile, ma ogni volta che tornavo in albergo dormivo. Stare seduta tutta la puntata è stato difficile, poi non sono riuscita a muovermi. Ma la danza e la disciplina ti portano ad andare avanti”.

La ballerina e coreografa poi racconta: “La mia famiglia è legata a quella reale di Londra. Mia mamma lavorava per Lady Diana. Sono orgogliosa che la famiglia Smith sia entrata a Palazzo. Ci hanno indagato tutti perché chi entra là deve essere pulitissimo e noi lo eravamo. Un giorno ho trovato in cucina Lady D. che è entrata con i walkman e mi ha fatto "Hi". Era la prima volta in vita mia che restavo senza parole. Ho conosciuto la regina madre, la regina Margherita, Lady D e non avevo mai incontrato Carlo. Ho un ottimo rapporto con l'ambasciatore britannico a Roma e mi hanno invitato quando loro sono venuti in Italia”.

“Quando ho detto a Camilla che ho spostato la chemioterapia per incontrare loro, lei ha detto a una persona del suo staff di farmi andare a parlare con il re - prosegue Carolyn - e mi sono trovata con Carlo a conversare della nostra situazione oncologica. Camilla e Carlo sono pazzi per il ballo, guardano anche la versione inglese di Ballando, che si chiama ‘Come Dancing’”.