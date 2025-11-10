''Qui in Italia non potrei fare niente'': Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, rivela dove vive ora

Tra i protagonisti del caso Mark Caltagirone che ha investito 6 anni fa la showgirl, in tv lo confida

La 46enne svela di aver tentato il suicidio, poi si è trasferita altrove per cercare serenità

Si dichiara estranea al caso Mark Catlagirone, esploso 6 anni fa. Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, torna in tv. A Verissimo rivela dove vive ora. Si è trasferita lontano dal Bel Paese. “Qui in Italia non potrei fare niente”, svela.

“Volevo ammazzarmi, non l'ho fatto solo per non dare questo dolore a mia madre. Era anziana, ora non c'è più”, racconta la 46enne. Ribadisce di essere stata a sua volta vittima di un falso amore virtuale per ben 10 anni e che questo le ha provocato dei traumi e lacune psicologiche.

Con lo scandalo “la mia vita è stata rovinata”, dice. Eliana aggiunge: “Le banche mi hanno chiuso i conti, ho dovuto vendere tutto l’oro e le borse per andare avanti. Qui in Italia non potrei fare niente, perché ho debiti".

Ha lasciato Roma per Ibiza. “Sono nella mia Isla felice. Piano piano ho preso dei contatti e ho iniziato a lavorare come concierge”, confida. Cerca di rimettersi in sesto, ma ha sempre timore: “Non riesco ad approcciarmi, a lasciarmi andare. Non sono libera, ho paura di essere presa in giro, che qualcuno mi faccia del male”. Nella Capitale è tutto ipotecato. Non può avere fondi. “A Roma non posso fare nulla, qui a Ibiza posso pagare l’affitto, ma a Roma la situazione è molto difficile”, ammette.