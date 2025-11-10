''Gigi D'Alessio ci ha dato un consiglio che non abbiamo ascoltato'': Vanessa Incontrada parla delle nozze con Rossano Laurini

Il cantante, grande amico, con cui condurrà uno show su Canale 5, aveva detto la sua sul matrimonio

I due da mercoledì 12 novembre condurranno sulla rete ammiraglia Mediaset “Gigi e Vanessa insieme”

Arrivano sorridenti e molto uniti a Verissimo. Parlano del loro show, che prenderà il via mercoledì 12 novembre su Canale 5. Vanessa Incontrada poi si apre sul privato e parla delle nozze col compagno Rossano Laurini, da cui ha avuto Isal, 17 anni. “Gigi ci ha dato un consiglio che non abbiamo ascoltato”, svela, riferendosi a D’Alessio, al suo fianco in tv.

Il cantante, il primo a cui la conduttrice e attrice 46enne ha detto dei fiori d’arancio con l’uomo a cui è legata dal 2007 e con cui ha anche vissuto una breve separazione, aveva detto ai due di celebrare le nozze in modo veloce e poi partire e fare un viaggio. Lei non lo ha ascoltato.

“Sarà una cerimonia intima, con le persone alle quali voglio bene", racconta. Le fedi le porterà il figlio Isal. "Sono molto felice - continua Vanessa - Adesso ho una consapevolezza di quello che vado a fare. Questa cosa del matrimonio era da un po' di tempo che mi mancava, non poteva accadere in un momento migliore. Dopo tanti anni insieme, io e Rossano ci siamo riscoperti. C'è stata di mezzo una separazione, nella mia vita non mi sarei aspettata questo momento, ma la vita sorprende sempre”.

"Sono stato il primo a saperlo”, rivela Gigi. “Eravamo a Milano a una cena insieme - confida Vanessa - Gigi ci ha dato un consiglio che non abbiamo ascoltato, stiamo facendo tutt'altra cosa”. "Il suo compagno spera sempre in un ripensamento, nella festa. Ma lei non ascolta. Le ho detto ‘sposati e andate a farvi un viaggio’, ma lei non ha fatto così”, sottolinea ancora il napoletano. E aggiunge: “Le ho detto 'fai le cose che ti piacciono, goditi la vita'. Formano una famiglia meravigliosa. La vita è breve, vivere con i rimorsi…Solo Dio sa la verità. Lei è una brava donna, sarà un'ottima moglie".