Alessia Marcuzzi in lacrime a Domenica In: ecco cosa le ha detto Mara Venier

Alessia Marcuzzi in tv è vicina al pianto. A Domenica In, ospite di Mara Venier, la conduttrice 50enne ha gli occhi gonfi di lacrime, tutta colpa della ‘zia’ che la fa commuovere fortemente.

La Pinella arriva da protagonista nel contenitore pomeridiano di Rai Uno condotto dalla sua grande amica Mara, che l’ha sempre sostenuta in questi anni. La Venier le ricorda con grande affetto le tappe del loro forte legame, poi arrivano le lacrime, irrefrenabili. La presentatrice 72enne le confida: “Sei come una figlia per me” e l’emozione prende il sopravvento.

“Quando eravamo a Milano e tu eri in un momento così complicato ho iniziato veramente a volerti bene perché lì è scattata in me una cosa materna nei tuoi confronti che non è mai andata via”, le confessa Mara. Alessia, con gli occhi vicini al pianto, abbraccia forte la collega e le sottolinea: “Ti voglio bene, ti vorrei baciare”.

Le due parlano di Boomerissima, che ha debuttato su Rai Due: Mara le fa i complimenti per il programma con il quale la Marcuzzi è tornata in tv dopo due anni di pausa. La ‘zia’ poi le rivela che la trova in forma con qualche chilo in più: “C’è stato un momento dove eri troppo magra, ora sei bella come mai ti ho visto. Ti vedevo troppo magra. Ecco perché continuavo a farti l’amatriciana”.