Alex Belli e Delia Duran rivelano se aspettano un maschio o una femmina, svelano la rosa dei nomi con solo due opzioni

Il 42enne e la 37enne lo hanno fatto sapere a “Storie al bivio”

Nell’intervista in onda il 29 novembre su Rai2 hanno svelato il genere del nascituro

Poi Delia ha rivelato anche la rosa dei nomi con due sole opzioni

Alex Belli e Delia Duran hanno rivelato il sesso del bambino che aspettano in una puntata di Storie al bivio che andrà in onda il 29 novembre alle 15.30 su Rai2. La data prevista per il parto è il 31 marzo 2026.

Anche se la trasmissione non è ancora arrivata in tv, le anticipazioni sono già circolate: “Aspettiamo un maschio”, annunciano emozionati durante l’intervista.

Nel programma di Monica Setta, Delia racconta anche la lista dei nomi a cui stanno pensando: “Lo chiameremo Gabriel o Roberto come il padre di Alex”, spiega la modella.

Belli riprende poi un episodio che aveva già condiviso in passato e che torna a raccontare anche qui: dopo cinque anni di tentativi e l’idea di ricorrere alla fecondazione assistita, un viaggio a Napoli sembra aver cambiato tutto.

Alex Belli, 42 anni, e Delia Duran, 37, ospiti di Monica Setta a "Storie al bivio"

“Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta”, ricorda sorridendo.

Negli ultimi giorni l’attore aveva parlato della gravidanza anche a La Volta Buona, quando il sesso del nascituro non era ancora stato svelato. In quell’occasione aveva confessato: “Io spero tanto in una femminuccia, visto che siamo quattro fratelli maschi”, aggiungendo poi: “I miei fratelli hanno fatto solo maschi, cinque nipotini maschi”.

Aveva inoltre risposto a chi aveva fatto “insinuazioni” sul presunto ricorso alla fecondazione assistita: “Ci tengo a precisare che è successo in maniera completamente naturale”.

E aveva descritto l’entusiasmo con cui la coppia sta preparando la casa per il bambino, sottolineando che la loro relazione non cambierà: “La risposta è che non cambiamo, non cambiano le nostre nature. Naturalmente sta arrivando un piccolo o una piccola Belli”.

Ora, con le anticipazioni di Storie al bivio, arriva la conferma: sarà un maschietto e i futuri genitori sono al settimo cielo. Dopo una lunga attesa, il loro sogno di diventare genitori insieme sta finalmente diventando realtà.