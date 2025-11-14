La fidanzata di Davide Bonolis, Martina Dotti, nel cast di Avanti un altro: lavora con i 'suoceri' Paolo e Sonia Bruganelli, guarda

La produttrice 51enne, ex moglie del conduttore, specializzata nella ricerca di nuovi talenti, l’ha scelta

La 23enne bresciana, dopo essere entrata ‘in famiglia’, è arrivata nel quiz show del 64enne su Canale 5

Lei condivide fiera le immagini che la immortalano entrare in studio insieme a tutti gli altri. Indossa un vestinino rosa confetto e sorride. La fidanzata di Davide Bonolis, Martina Dotti, è nel cast di Avanti un altro: lavora con i ‘suoceri’ Paolo e Sonia Bruganelli.

La fidanzata di Davide Bonolis, Martina Dotti, nel cast di Avanti un altro: lavora con i 'suoceri' Paolo e Sonia Bruganelli

La 23enne, molto seguita sui social, tra le voci femminili emergenti nel panorama del digital sport italiano, esperta di calcio, moda e lifestyle, debutta su Canale 5. Sonia, socia con l’ex marito della SDL Production, la società di produzione del quiz show, specializzata da anni nella ricerca di nuovi talenti, l’ha scelta. La produttrice 51enne e opinionista al GF adora la ragazza che ha conquistato il cuore del secondogenito avuto dal presentatore.

Il 21enne accompagna la ragazza nello studio dove si gira il programma a Roma e sta con lei dietro le quinte

La 23enne bresciana, dopo essere entrata ‘in famiglia’, è arrivata nel quiz show del 64enne su Canale 5

Il 21enne a Roma accompagna la Dotti e sta con lei dietro le quinte. I due si lasciano andare a baci da innamorati. Lui, calciatore, aspetta che lei finisca durante le registrazioni del programma. I due poi tornano a casa insieme.

La produttrice 51enne, ex moglie del conduttore, specializzata nella ricerca di nuovi talenti, l’ha scelta

Bonolis Jr. e la Dotti si sono conosciuti durante la Kings League Italia, un celebre format di tornei di calcio a 7, dove il ragazzo ha partecipato, vestendo la maglia della FC Cesar. La Dotti lavorava lì come giornalista sportiva. Hanno ufficializzato il legame a fine primavera scorsa. L’estate è stata sempre ‘vicini, vicini’. Ora a Roma sono praticamente inseparabili. E Martina, grazie a lui, si prende pure la tv. Niente male.