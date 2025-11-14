Michelle Hunziker super chic a Monaco di Baviera: sul red carpet sono abbracci e baci con Heidi Klum, guarda

Abito lungo nero a sirena: la conduttrice sfila da diva ai Bambi Awards 2025

Alla consegna dei premi tedeschi la svizzera incontra la top model: le due sono amiche

E’ una di quelle notti magiche da ricordare. Abito nero lungo a sirena con il corpetto che mette in risalto il décolleté. Michelle Hunziker è super chic a Monaco di Baviera. La conduttrice sfila da diva ai Bambi Awards, i premi che vengono assegnati ogni anno dalla media company tedesca Hubert Burda Media a quelle personalità che hanno “particolarmente colpito ed entusiasmato il pubblico tedesco”. La svizzera incontra Heidi Klum: con la top model solo baci e abbracci, le due sono amiche.

Michelle Hunziker super chic a Monaco di Baviera: sul red carpet sono abbracci e baci con Heidi Klum

Michelle, una vera celebrità in Germania, è stata chiamata per presentare l’evento. I fotografi la immortalano sorridente sul tappeto rosso. Con lei nella premiazione pure la content creator Feli, specialista di quel che accade sui social.

Prima che inizi lo spettacolo, la Hunziker si concede alla stampa. Immancabile incrociare gli altri vip presenti. Tra tutte, spicca, magnifica come sempre, Heidi, 52 anni, ex di Flavio Briatore, da cui ha avuto Leni, 21 anni. La 48enne quando la incrocia l'abbraccia con grande calore.

La Hunziker è molto intima con la Klum: insieme sembrano davvero estremamente affiatate. Ma non c’è tempo: la cerimonia deve avere inizio e così, dopo le pose per gli scatti mondani, tutto prende il via.