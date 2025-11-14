Un passato in tv, poi in politica: la 66enne rivela di essere super attiva

Parla delle sorelle Anna, 64 anni, e Milly, 71, sulla conduttrice dice: “E’ perfetta”



Astemia e “super attiva”, parole sue. Si addormenta alle 2 e si sveglia alle 6. Gabriella Carlucci, un passato di successo in tv e poi in politica, a Libero svela cosa fa oggi: “Promuovo il cinema italiano all’estero”.

''Sono vegetariana, non bevo e non fumo'': Gabriella Carlucci si racconta e rivela cosa fa oggi

La 66enne svela: “Promuovo il cinema italiano all’estero e questa è la mia terza vita, dopo aver fatto tv nella prima e politica nella seconda. Ad un certo punto, nel 2013, mi sono detta: e adesso cosa voglio fare? Conoscevo bene il settore visto che me ne ero occupata già per la legge sul ‘Tax credit’, cioè la possibilità di reinvestire parte delle tasse nelle produzioni. Ho pensato: tutti i grandi maestri del cinema sono stati italiani e all’estero amano i nostri film, ma bisogna uscire dai confini e fare più promozione. Che poi è anche l’occasione per far conoscere l’Italia in generale, con le sue eccellenze tipo cibo, moda, turismo”.

Sportiva, tre anni più piccola di Milly e cinque più grande di Anna, delle sorelle dice: “Milly è perfetta e non ha pecche. Io sono generosa, ma bastian contrario. Anna è dolce, però molto rigida”. E aggiunge, parlando di ora: “Milly continua a essere perfetta in tutto, io sono genio e sregolatezza, Anna è metodica”.

Gabriella tiene molto all’aspetto. In formissima, svela il segreto: “Lo stile di vita: sono vegetariana, non bevo e non fumo”. E’ favorevole ai ritocchi estetici con “moderazione” e ammette di essere ricorsa ai ritocchini: “Assolutamente sì. L’aspetto è il proprio biglietto da visita ed è importante curarlo, soprattutto a una certa età”.

Scatenata sin da piccola, ha preso due lauree, in Lingue e letterature straniere e in Storia dell’arte. Più un Master in relazioni internazionali. A 20 anni ha affrontato una tragedia: “Sono in vacanza in Messico, contro la volontà di tutti, insieme con John Michael, un fidanzatino conosciuto un anno prima a Los Angeles. Viaggiamo in auto e un camion, guidato da un ubriaco, ci viene addosso. Lo schianto è devastante: il nostro autista e John muoiono sul colpo, io mi ferisco gravemente”.

“Solo dopo dieci giorni di ospedale riesco a mettermi in contatto con Milly e Anna e, poi, a raggiungerle a Los Angeles: sono sfigurata, un chirurgo maxillo facciale mi visita e mi spiega che ho il naso in mille pezzi, l’orbita rotta e il nervo tranciato - prosegue Gabriella - Vengo operata lì e poi, per diversi anni, giro l’Europa tra visite e interventi per rimettere a posto il volto”.

Madre di Marco, avuto da Marco Catelli, a cui è legata sposata dal 1995 in seconde nozze (il primo matrimonio con l’attore Gianfranco Jannuzzo), sogna di vedere realizzato il figlio 28enne, che fa il produttore tv, e collaborare con lui. Gabriella confessa anche di avere un debole per Rafa Nadal, che conosce personalmente e rivela: “Il sesso mi piace molto, è l’unico vizio che ho”.



