L’insegnante di 'Ballando' Luca Favilla è diventato papà: nome del piccolo e gli auguri di 'zia' Martina Colombari

Il 38enne è diventato padre per la prima volta il 14 novembre

Ha avuto un maschietto insieme alla compagna Camilla: lo ha annunciato sul social

Ha svelato il nome scelto per il piccolo, poi sono arrivati gli auguri di ‘zia’ Martina Colombari

L’insegnante di “Ballando con le Stelle” Luca Favilla è diventato papà.

Nel pomeriggio di venerdì 14 novembre, il 38enne ha annunciato via social la nascita del figlio, frutto dell’amore con la compagna Camilla Mola.

Ha così rivelato anche il nome scelto per il neonato: Enea.

Vicino ad una serie di foto scattate nell’ospedale di Roma dov’è nato il bimbo, ha scritto: “Ebbene si. Siamo ufficialmente diventati Mamma e Papà.. Inutile nascondere l'emozione”.

L'annuncio di Luca Favilla: è diventato padre a 38 anni, eccolo in ospedale con la compagna Camilla

“Per quanto riguarda il nome l'indecisione era tanta... Goku... Naruto.... ottavorediromafrancescototti... ma alla fine abbiamo optato per Enea!”, ha aggiunto.

“Non vedo l'ora di insegnare tutto quello che i miei genitori hanno insegnato a me! Inoltre volevo ringraziarvi per tutti gli auguri che ci state mandando!”, ha proseguito.

Tra i primi a fare gli auguri a Luca, anche la sua “allieva” Martina Colombari, che sta accompagnando nel percorso del talent di Rai1 e con cui ha stretto un bel legame.

Martina, 50 anni, ha commentato: “Sarà difficile diventar grande. Prima che lo diventi anche tu …. ( voi sapete ! ). Benvenuto piccolo grande ENEA !!!! Domani balleremo anche per te !”.

Nella replica di Luca, Martina è diventata “zia”: “Zia martyyyyy […] ehhhh domani (riferimento a sabato, quando va in onda lo show, ndr) sarà una luuuunga notte ahahah”.