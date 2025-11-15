''Sono stata tanto sfortunata'': Giulia De Lellis rivela di aver allattato la figlia per meno di un mese

L’imprenditrice 29enne ha spiegato che il latte le è andato via dopo una mastite ‘devastante’

Quindi ha allattato Priscilla, la sua bambina, per meno di un mese

La piccola avuta con Tony Effe è nata il 7 ottobre scorso

Giulia De Lellis è stata molto sfortunata con l’allattamento.

L’influencer e imprenditrice, 29 anni, è diventata mamma per la prima volta lo scorso 7 ottobre, quando è venuta al mondo Priscilla, frutto dell’amore con il compagno Tony Effe.

Poche ore fa parlando con i suoi follower di Instagram ha raccontato di aver allattato, “tra una cosa e l’altra”, per meno di un mese.

Ha infatti avuto una mastite “devastante” e subito dopo il latte le è andato via.

Giulia De Lellis, 29 anni, racconta di aver allattato la figlia Priscilla per meno di un mese

“Io sono stata proprio sfigata, ve l’avevo mezzo accennato, con l’allattamento”, ha spiegato Giulia, fondatrice di Audrer, apprezzato marchio del mondo beauty.

“Ho avuto una mastite devastante, purtroppo il latte mi è andato via subito dopo. Quindi non è che ho allattato tantissimo, neanche un mese, tra una cosa e l’altra”, ha aggiunto.

Giulia durante l'allattamento pochi giorni dopo il parto

Con un blister in mano, ha poi spiegato di non aver finito neanche una scatola di integratori per l’allattamento che stava prendendo: “Sono rimasta con questa scatolina che non sono riuscita neanche a finire perché sono stata veramente tanto, tanto sfortunata”.

“L’allattamento è un argomento immenso di cui si parla ancora poco secondo me. Forse perché ogni storia è estremamente personale e parlarne è molto complicato”, ha concluso.