''Evan doveva continuare la sua vita con me, ora non posso cedere'': Andrea Delogu torna a Ballando, le immagini e le sue parole

La conduttrice 43enne il 29 ottobre ha perso il fratello Evan, 18 anni, in un incidente

Ieri, 15 novembre, è tornata in gara a Ballando con le Stelle

Ha spiegato perché ha deciso di rientrare nel programma

Ha parlato di come ha scoperto la notizia del fratello e di cosa sarebbe dovuto succedere

Andrea Delogu è tornata in gara a “Ballando con le Stelle” ieri sera, 15 novembre.

Dopo il terribile lutto – lo scorso 29 ottobre suo fratello Evan è morto a soli 18 anni per un incidente in moto – la 43enne ha deciso di riprendere la vita in mano e andare avanti.

E proprio in una clip andata in onda nel programma di Milly Carlucci ha spiegato la sua scelta, raccontando anche che suo padre le ha dato la notizia della morte del fratello nel modo giusto. Ha confermato che Evan sarebbe dovuto andare a vivere a Roma con lei dopo la fine del liceo.

“E’ venuto a mancare mio fratello all’improvviso in un incidente. E’ successo che la vita è cambiata per sempre”, ha esordito.

“Ho avuto la notizia tramite una telefonata di mio papà che non ringrazierò mai abbastanza perché ha usato le parole giuste per non darmi uno shock impossibile da gestire”, ha aggiunto.

“Mio fratello era proprio figo. Le cose stavano cambiando per lui, a 18 anni la vita cambia, si trasforma, diventa quella che hai sempre sognato, che vedi nelle serie tv. La sua vita sarebbe dovuta continuare con me, una volta finito il liceo”, ha detto.

Evan era un pezzo di Andrea: “Lo era prima e lo è adesso”.

Ha fatto sapere che non parlerà più di quanto successo davanti a una telecamera: “E’ successo e chi non l’ha provato spero non lo provi mai davvero però può immaginare. Chi l’ha provato lo sa”.

“La mia vita è finita con quella telefonata, adesso ne è iniziata un’altra. E’ il mondo che è crollato ma mi sta facendo vedere che si sta ricostruendo in un altro modo”, ha affermato.

Andrea deve essere forte per sé stessa e non solo: “Ovviamente darei tutto per tornare indietro, però siamo qua e bisogna andare avanti e non posso cedere io. Ci sono altre persone che sono legate a me e che hanno bisogno di vedere che io ho forza, per dare forza a loro”.

Questo lutto però dovrà ora diventare privato: “Il mio dolore io lo vivo da sola. Per questo non ne voglio parlare, per questo sono tornata a lavorare, quando sono a casa questa cosa è ingestibile, poi quando entro nel mondo è un sollievo perché non penso. Io sto nel mondo perché mi fa bene”.

“Sto qua e studiamo il ballo che dobbiamo fare, studiamo la coreografia e torno a casa sfinita e mi preoccupo di non fare brutta figura il giorno dopo con Nikita perché ho studiato. Mi preoccupo di non farmi male, di stare concentrata. La mia testa è piena di altro e finché c’è io sono contenta perché so che poi finisce. Però se posso aspettare meglio”.

“Se c’è qualcuno che non comprende, lo capisco. Non so che altro dire però, perché io adesso so che ho fatto la scelta giusta. Voglio anche tornare a sorridere. Dopodiché questa cosa rimane mia, basta”, ha concluso.