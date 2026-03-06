Alice Campello compie 31 anni: piccola festa in famiglia e la sorpresa degli auguri di Alvaro Morata, foto

La modella e imprenditrice italiana ha spento le candeline il 6 marzo

Ieri, giovedì 6 marzo, Alice Campello ha compiuto 31 anni e ha festeggiato in modo semplice ma caloroso. L’imprenditrice e influencer ha condiviso su Instagram alcune immagini del momento in cui spegne le candeline sulla torta, circondata dai figli e da un’amica.

Alice Campello festeggia 31 anni spegne le candeline sulla torta insieme ai figli e affetti cari

Sui social ha pubblicato gli scatti accompagnandoli con poche parole: “Grata. Grazie a tutti per gli auguri”. Nelle foto appare con un look casual, una maglia nera a collo alto, mentre è davanti alla torta di compleanno e soffia sulle piccole fiamme accese.

Sul dolce spicca una scritta ironica in inglese: “Not aging just upgrading”. Cioè: “Non sto invecchiando, sto solo facendo un upgrade”. Un messaggio giocoso per celebrare l’ingresso nei 31 anni.

Alice soffia sulle candeline: sulla torta una scritta ironica

Tra i tanti messaggi ricevuti nel corso della giornata ne è arrivato uno che ha attirato particolarmente l’attenzione: quello di Alvaro Morata. Il calciatore spagnolo, 33 anni, ha voluto fare pubblicamente gli auguri alla moglie nonostante poche settimane fa sembra aver confermato la rottura sentimentale tra loro.

La Story pubblicata da Alvaro Morata con gli auguri ad Alice

Morata ha ripubblicato nelle sue Instagram Stories un contenuto condiviso da Alice, quello in cui l’influencer scriveva “Ultimo giorno da 30enne”, accompagnandolo con un messaggio semplice: “Buon compleanno! Goditi la tua giornata”.

Il gesto non è passato inosservato, soprattutto per gli ultimi sviluppi della loro vita sentimentale. Dopo aver annunciato la prima separazione nell’agosto del 2024, la coppia aveva provato a dare una seconda possibilità al matrimonio, ma da qualche mese erano iniziate a circolare nuove indiscrezioni su una possibile rottura.

In una recente intervista concessa alla giornalista Alexia Rivas per il programma spagnolo “Fiesta”, lo stesso Morata aveva parlato delle difficoltà del rapporto: “Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo”. Il calciatore aveva anche precisato che la crisi non sarebbe legata a tradimenti o relazioni extraconiugali.

La storia tra Alice Campello e Alvaro Morata era iniziata nel 2016. Dopo circa un anno di relazione i due si sono sposati nel 2017 con una cerimonia molto seguita a Venezia.

Dal loro matrimonio sono nati quattro figli. Nel 2018 sono arrivati i gemelli Leonardo e Alessandro, nel 2020 è nato Edoardo e nel 2023 la famiglia si è allargata con l’arrivo della piccola Bella.

Nonostante le difficoltà sentimentali, entrambi hanno sempre sottolineato l’importanza di mantenere un rapporto sereno per il bene dei bambini. Anche per questo il gesto di Morata nel giorno del compleanno di Alice è stato letto da molti come il segnale di un affetto che, comunque vadano le cose tra loro, sembra non essere mai venuto meno.