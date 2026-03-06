''Ci sono uomini perbene'': Elenoire Casalegno, oggi fidanzata, parla di amore

Alla vigilia di un compleanno importante, quello dei 50 anni, la conduttrice parla di amore

A Vanity Fair spiega di pensare che ci sono ancora uomini “perbene”

Lei è legata ormai da tempo a Matteo Pandini

Elenoire Casalegno pensa che sia importante ricordare che ci sono ancora uomini “perbene”, nonostante i tanti casi di cronaca nera legati a femminicidi.

La bellissima conduttrice ne ha parlato in un’intervista a Vanity Fair, durante la quale ha affrontato anche il tema dell’amore.

La 49enne oggi è legata a Matteo Pandini, giornalista ed ex capo ufficio stampa di Matteo Salvini. Il mese scorso, in occasione di San Valentino, aveva condiviso sul social diverse foto insieme a lui.

Elenoire Casalegno, 49 anni, insieme al compagno Matteo Pandini

Le è stato chiesto se ritenga che l’amore “completa”. Ha risposto: “Sei una persona completa se decidi di lavorare su te stessa: una volta riusciti nell'intento, si può trovare la persona giusta che cammini al tuo fianco mano nella mano”.

“È un discorso che vale anche per le donne che non sono madri e che qualcuno pensa ancora siano incomplete: la più grande ca***ta della storia. Una donna è completa se desidera esserlo, senza considerare che un genitore, prima di essere un padre o una madre, è sempre un uomo e una donna che si porta dietro il suo vissuto”, ha aggiunto.

Elenoire ormai da qualche tempo ha ritrovato l'amore con Matteo

Le è stato poi domandato se le dia fastidio che durante le interviste le venga spesso chiesto dei suoi ex fidanzati più noti, da Dj Ringo (padre di sua figlia Swami, che oggi ha 26 anni) a Vittorio Sgarbi.



Ha fatto sapere: “Semplicemente sono storie che non fanno più parte del presente: non cancello nulla e non mi vergogno di nulla, ma vivo nel presente con una proiezione nel futuro. Non è giusto guardare continuamente al passato: che noia”.

Ha ancora fiducia negli uomini? “Certo. Anche se sentiamo purtroppo ogni giorno notizie di violenza e femminicidi penso che non sia giusto pensare che tutti gli uomini siano dei bastardi, perché non è così. Delle persone perbene ci sono, e non devono pagare le colpe degli altri. È un po' come quando a scuola un compagno faceva una marachella e l'insegnante puniva tutta la classe: ma perché?”.

Infine una domanda sul tempo che passa: a maggio infatti compirà 50 anni. Li teme? “L'alternativa è peggiore. Scherzi a parte, non si può tornare indietro anche se vorrei non morire mai. Uno passa tutta la vita a comprendere, evolversi e imparare e poi il sipario si chiude? Ma perché? Non è giusto”.