''Lei vorrebbe tanto'': Tony Effe si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis da cui ha avuto Priscilla e svela il suo punto di vista

Niente più eccessi. Tony Effe ha cambiato radicalmente prospettiva da quando ha trovato stabilità sentimentale ed è diventato padre. A Le Iene Inside, intervistato da Nicolò De Devitiis, il trapper parla delle sue sensazioni a luci spente, nel privato e si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis, da cui l’8 ottobre scorso ha avuto la sua prima figlia, Priscilla. “Lei vorrebbe tanto sposarsi”, confessa.

Al momento l’influencer 30enne e l’artista 34enne hanno posizioni opposte sui fiori d’arancio. “Lei vorrebbe tanto sposarsi, io non vorrei perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste. E’ un dibattito che andrà avanti per molto tempo”, rivela Tony, all’anagrafe Nicolò Rapisarda.

Effe vive un momento felice, in cui si sente appagato. “Sto bene, son contento. Sono molto concentrato sulla famiglia, volevo lanciare questo appello: raga, state con i vostri bambini, soprattutto quando sono piccoli perché saranno piccoli una sola volta nella vita, se ti perdi quel momento è finita. Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti”, sottolinea.

"Sto bene, son contento. Sono molto concentrato sulla famiglia", ammette l'artista a Le iene Inside. Il trapper romano 34enne e l'influencer 30enne l'8 ottobre scorso sono diventati genitori della piccola

Quando gli si domanda che tipo di compagno sia per Giulia, il ragazzo capitolino svela: “Molto stabile, lei è una ragazza con la testa sulle spalle, è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, soprattutto sui rapporti umani e le emozioni”. La De Lellis, a cui è legato dal 2024, è riuscita a smorzare il suo lato più ribelle e gli ha donato serenità.