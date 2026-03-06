''Il sogno che ho da tutta la vita'': Matteo Canzi trionfa a MasterChef Italia 15, ecco cosa ha vinto il brianzolo

Carla Giuni
6 Marzo 2026
  • Il 24enne, laureato in Economia e studente di International Marketing, esulta con le braccia al cielo
  • I giudici Bruno Barbieri, Antonino Canavacciulo e Giorgio Locatelli non hanno dubbi: scelgono lui

E’ il coronamento del sogno che ho da tutta la vita, dice commosso. Matteo Canzi trionfa a MasterChef Italia 15. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Canavacciulo e Giorgio Locatelli non hanno dubbi: scelgono lui. Eliminati invece Carlotta, Dounia e Matteo Rinaldi. Il suo menu degustazione “Tutto di me” conquista i tre. Il 24enne, laureato in Economia e studente di International Marketing, esulta con le braccia al cielo. 

Matteo, detto Teo, è emozionato e felice all’annuncio del vincitore. Si porta a casa 100.000 euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l'accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Nato e cresciuto a Molgora, in provincia di Lecco, Matteo Canzi si è sempre visto come chef, anche da bambino. Fidanzato con Elena, ha scelto di mettersi alla prova nel cooking show per trasformare la sua passione in lavoro e c’è riuscito. Il sogno era diventare private chef, ora che ha vinto è mutato, lo confessa a La Repubblica: “All’inizio sì, avevo quell’idea. Ma durante il percorso ho cambiato prospettiva: oggi il mio sogno è aprire un ristorante”.

