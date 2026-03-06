''Per il momento riusciamo a incastrarci bene'': Diletta Leotta rivela il segreto del matrimonio con Loris Karius

La conduttrice, ospite del podcast Poteva andare peggio di Paola Perego, lo confida per la prima volta

Nonostante a tormentone si sia parlato periodicamente di possibile crisi, la loro unione va alla grande, anzi. I due, genitori di Aria, 2 anni e 7 mesi, a fine maggio daranno il benvenuto al loro secondogenito, un maschietto. Diletta Leotta rivela il segreto del matrimonio con Loris Karius. La conduttrice, ospite del podcast Poteva andare peggio di Paola Perego, lo confida per la prima volta. Riescono a rimanere in sintonia grazie alla distanza. “Per il momento riusciamo a incastrarci bene”, confida la siciliana.

La 34enne e il calciatore 32enne dello Schalke 04 sono sposati dal 22 giugno 2024. Si dividono, al momento tra Italia e Germania, dove Loris è anche nato. Per vedersi lei e Loris viaggiano. “Questa possibilità di avere i nostri spazi ci fortifica e ci dà la possibilità di dire: ‘Stiamo insieme ed è una festa’. C'è tanto da lavorare e ci ritroviamo nei momenti in cui festeggiamo. C'è il desiderio”, spiega Leotta.

“Un giorno vivremo sotto lo stesso tetto, ma per il momento riusciamo a incastrarci bene”, aggiunge la presentatrice sportiva Dazn. Poi svela: “Settimana scorsa sono stata in Germania 4 giorni, poi lui viene nei weekend, poi io rivado. Avere i propri spazi è una regola base pensando sul lungo termine”. Questo fa bene alla loro relazione.