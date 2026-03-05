Britney Spears arrestata in California: ecco cos’è successo

La cantante 44enne è stata arrestata dalla polizia statunitense

E’ stata fermata per guida in stato di ebbrezza

Il magazine PEOPLE riporta che l’arresto sarebbe avvenuto per sospetto di guida sotto l’influenza di alcol

Britney Spears è stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza a Ventura, in California. Lo confermano i registri dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura.

La cantante, 44 anni, è stata fermata nella serata di mercoledì 4 marzo ed è stata rilasciata nelle prime ore della mattina di giovedì 5 marzo.

Secondo una fonte delle forze dell’ordine citata da PEOPLE, l’arresto sarebbe avvenuto proprio con il sospetto di guida sotto l’influenza di alcol.

Nel registro dell’arresto il caso risulta come “cite and release”, una procedura che prevede la citazione in giudizio e il rilascio senza detenzione prolungata, senza alcuna misura di libertà vigilata indicata. Spears dovrà comunque comparire in tribunale per questo episodio il prossimo 4 maggio.

Britney Spears, 44 anni, è stata arrestata la sera di mercoledì 4 marzo (ora West Coast) in California

Negli ultimi mesi la Spears è stata spesso al centro dell’attenzione anche per i suoi video sui social, che hanno generato molte discussioni online. Inoltre, nel corso di questa settimana il suo profilo Instagram sembrerebbe essere stato cancellato o disattivato.

L’arresto arriva dopo anni particolarmente turbolenti per l’artista. Nel 2021 un giudice della contea di Los Angeles ha messo fine alla tutela legale durata 13 anni che regolava molti aspetti della sua vita. Il mese scorso è stato inoltre confermato che la cantante ha venduto il proprio catalogo musicale, anche se la cifra dell’accordo non è stata resa pubblica.

Negli ultimi tempi Spears ha parlato apertamente del rapporto difficile con la sua famiglia. In un post su Instagram pubblicato a febbraio, senza fare nomi, ha criticato alcune persone a lei vicine.

“Per quelli della vostra famiglia che dicono di aiutarvi isolandovi e facendovi sentire incredibilmente esclusi… si sbagliavano”, aveva scritto. “Possiamo perdonare come esseri umani, ma non si dimentica mai. Il desiderio e il bisogno di contatto restano sempre fondamentali!”.

Nel messaggio la cantante aggiungeva anche di sentirsi “incredibilmente fortunata a essere ancora viva, considerando come la mia famiglia mi ha trattata in un periodo della mia vita e ora ho paura di loro”.

Spears ha due figli, Preston, 20 anni, e Jayden, 19, avuti dall’ex marito Kevin Federline. Anche con loro il rapporto negli ultimi anni è stato tutto fuorché facile.