Giorgia Palmas compie 44 anni: gli auguri del marito Filippo Magnini da un posto speciale, ecco dove

Oggi, 5 marzo, Giorgia Palmas compie 44 anni. Sul social arrivano gli auguri del marito Filippo Magnini, da cui ha avuto la secondogenita Mia, 5 anni. L’ex velina è già madre di Sofia, 17 anni, avuta dall’ex compagno Davide Bombardini. L’ex campione di nuoto, suo coetaneo, glieli fa da un posto speciale dove i due stanno trascorrendo la giornata, dal Borgo di Orta San Giulio, in Piemonte.

Tornati da un’entusiasmante vacanza in Egitto, Giorgia e Filippo si prendono qualche ora solo per loro, a poca distanza da Milano, dove vivono. Posano innamorati e felici in un paio di sefie di coppia. Alle loro spalle si vede l'Isola di San Giulio situata nel Lago d'Orta dominata dalla Basilica di San Giulio e dall'abbazia benedettina Mater Ecclesiae. Vi si arriva con il traghetto ed è celebre per il "Cammino del Silenzio e della Meditazione" che circonda l’isola.

I due si sono presi del tempo per loro e sono andati nel Borgo di Orta San Giulio, in Piemonte.

Il paesaggio che circonda la coppia è suggestivo e romantico, caratterizzato da una leggera nebbia, tipica di questo periodo dell’anno. La Palmas scrive: “44 e sto”. Re Magno, incantato dalla donna che ama, le dice parole importanti. “Tanti auguri all’amore della mia vita. Sono veramente un uomo fortunato ad averti incontrato ed a percorrere i passi della nostra vita insieme…poi, continuo dirlo e a pensarlo ogni volta che ti guardo, quanto sei bella!”, le sottolinea lui. Lei ringrazia con un semplice: “Amore mio”.