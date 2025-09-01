Ambra Angiolini porta la figlia 21enne Jolanda con lei sul red carpet del Festival di Venezia: mano nella mano con abiti a contrasto, foto

Mamma e figlia posano davanti ai fotografi con sorrisi complici, sguardi teneri e pure un po’ di sano imbarazzo

Abito black con maniche a sbuffo per l’attrice 48enne, tonalità pastello azzurro chiaro per la ragazza

Proprio come a Hollywood. Al Festival di Venezia, durante il red carpet che ha preceduto il Filming Italy Venice Award, la rassegna diretta da Tiziana Rocca che ogni anno porta in Laguna premi e riconoscimenti al cinema italiano, con uno sguardo internazionale, Ambra Angiolini sfila con la figlia 21enne Jolanda. L’attrice 48enne, premiata con il riconoscimento Donne del cinema italiano per il suo ultimo film, Afrodite, a sorpresa trasforma il tappeto rosso in una passerella di emozione familiare.

Mamma e figlia posano davanti ai fotografi con sorrisi complici, sguardi teneri e quel pizzico di imbarazzo che rende tutto ancora più autentico. Jolanda si muove con naturalezza e una disinvoltura che cresce nel tempo. Le due scelgono look in sintonia. Ambra indossa un abito tunica nero, con maniche lunghe a sbuffo, giochi di trasparenze e un’ampia gonna plissettata, elegante e sofisticata. Jolanda opta per una tunica smanicata pastello azzurro chiarissimo, arricchita da intrecci di pieghe in vita. Due outfit diversi, ma accomunati dalla stessa essenzialità raffinata. Madre e figlia sono gemelle di eleganza a contrasto.

Nata nel gennaio 2004, Jolanda è la primogenita di Ambra e di Francesco Renga, con cui l’attrice è stata legata dal 2003 al 2015. Dal loro amore è nato anche Leonardo, nel 2006. Nonostante la separazione dei genitori, Jolanda è cresciuta in un clima sereno, fatto di collaborazione e affetto. Nel 2023 ha pubblicato con Electa il suo primo romanzo, Qualcosa nel modo in cui sbadiglia, una storia di formazione sentimentale.

Sul red carpet veneziano, Ambra e Jolanda mostrano il forte legame di una madre e di una figlia, al contempo danno vita a un ritratto di stile e freschezza unico.