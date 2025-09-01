Francesca Fioretti porta avanti la passione dei viaggi che aveva con il compianto Davide Astori: dall'altra parte del mondo con loro figlia Vittoria di 9 anni, guarda

L’ex gieffina 40enne, attrice e modella, al Six Senses Laamu alle Maldive con la bambina

In una carrellata di foto mostra il fisico perfetto e tonico in bikini e la serenità che la unisce alla sua piccola

Ci sono viaggi che non sono semplici fughe dalla quotidianità, ma diventano parentesi di pace, ricami preziosi di memoria e amore. E’ il caso di Francesca Fioretti, 40 anni, attrice, modella ed ex gieffina, che ha scelto di regalarsi e regalare alla figlia Vittoria, 9 anni, una vacanza da sogno alle Maldive, in uno dei resort più esclusivi e incantati: il Six Senses Laamu. Dall'altra parte del mondo vive una parentesi speciale insieme alla piccola.

Francesca Fioretti porta avanti la passione dei viaggi che aveva con il compianto Davide Astori: dall'altra parte del mondo con loro figlia Vittoria di 9 anni

Un luogo che sembra sospeso tra cielo e mare, dove l’acqua cristallina incontra la sabbia bianca e il tempo rallenta. Ed è proprio qui che Francesca, attraverso i suoi scatti social, condivide con i follower attimi di relax, mostrando un fisico tonico e scolpito in bikini, ma soprattutto un cuore colmo di tenerezza.

La storia di Francesca e della sua bambina è conosciuta: Vittoria, nata il 17 febbraio 2016, è la figlia che l’attrice ha avuto da Davide Astori, il calciatore della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018, a soli 31 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello sport e nell’affetto dei suoi cari. Da allora Francesca, con discrezione e forza, ha scelto di crescere la figlia con un amore che si fa rifugio e luce.

"Ogni viaggio con Vittoria è un dono che custodisco nel cuore", ha scritto Francesca, lasciando trapelare tutta la delicatezza di un legame madre-figlia che negli anni si è fatto ancora più profondo. "Lei mi insegna ogni giorno la gioia delle piccole cose. Vederla sorridere, scoprire il mondo con i suoi occhi, è la mia più grande felicità”, ha anche aggiunto.

Alle Maldive, tra tuffi in mare, passeggiate lungo i pontili sospesi sull’acqua e tramonti che sembrano dipinti, mamma e figlia ritrovano quella dimensione di leggerezza che nella vita quotidiana spesso sfugge. Non è la prima volta che le due partono insieme: i viaggi sono diventati per Francesca e Vittoria un rituale, un modo per vivere esperienze nuove, stringersi forte e continuare a scrivere la loro storia di resilienza e amore.

Lei e Vittoria vivono in simbiosi

E così, tra un due pezzi che mette in risalto la silhouette perfetta e un sorriso che racconta più di mille parole, Francesca Fioretti ricorda al mondo che la vera bellezza non è solo nella forma, ma nella forza dolce di una donna che ha trasformato il dolore in energia vitale, e che oggi si specchia negli occhi della sua bambina.