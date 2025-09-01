Elisabetta Gregoraci in Calabria dalla famiglia, immancabile la visita al cimitero per rendere omaggio alla mamma Carmela: le foto

La showgirl 45enne pubblica tanti scatti che la immortalano a Soverato insieme ai suoi affetti più cari

Elisabetta Gregoraci si gode gli ultimi scorci d’estate in Calabria dalla famiglia. Sul social pubblica un post a cui allega tanti scatti dei giorni di relax a Soverato, dov’è nata. Immancabile la visita al cimitero per rendere omaggio alla mamma Carmela Francavilla, detta Melina, scomparsa il 29 giugno 2011 dopo aver combattuto a lungo una battaglia contro il tumore al seno. Aveva solo 52 anni.

Elisabetta Gregoraci in Calabria dalla famiglia, immancabile la visita al cimitero per rendere omaggio alla mamma Carmela. In foto col padre Mario

La showgirl 45enne scrive: “La mia terra mi insegna sempre la cosa più semplice e più preziosa: che la felicità è stare insieme, davanti al mare, con chi ami”. Accompagna le sue parole con una serie di scatti speciali. Si stringe forte al padre Mario, con lei c’è Marzia, la sorella minore, nata nel 1982. Vede anche l’adorato nonno e i nipotini Gabriel e Ginevra, è una zia premurosa e una nipote sempre presente.

La 45enne insieme all'adorato nonno

La showgirl con la sorella minore Marzia, due anni meno di lei

Elisabetta va anche a portare i fiori freschi sulla tomba della mamma. In tv ha più volte parlato di lei. “La persona più importante della mia vita, una donna meravigliosa - ha detto - Penso a lei tante volte nella mia giornata, nella mia giornata di mamma e di donna. Mi ha fatto sempre capire quanto fosse importante la famiglia e la ringrazierò sempre per questo”.

Porta fiori alla mamma e prega sulla sua tomba: la donna è scomparsa nel 2011, sconfitta dal tumore al seno. Aveva 52 anni

Da anni ambasciatrice della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la conduttrice e imprenditrice sostiene l'importanza di fare prevenzione, sempre. La Gregoraci, parlando del genitore scomparso ha anche sottolineato: “Mia mamma Melina, che aveva sei figli, si è ammalata al seno molto giovane. Ha subito molte terapie e operazioni. Io ho vagato per anni tra gli ospedali. Alla fine, parlando coi medici, ho capito quanto siano importanti le nuove cure con le staminali. Conservatele per la vostra famiglia o donatele a una bio-banca. Un domani potrebbero essere utili per curare malattie gravi. Conservarle per la cura di sé o della propria famiglia costa circa 3 mila euro. Mentre io vorrei che in Italia fosse un servizio gratuito per tutti".