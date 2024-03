La danzatrice 31enne a La Volta Buona presenta il suo musical, ma non si aspetta di vederlo lì

“Ma non eri al lavoro?”, dice lei. Di Gennaro, 27 anni, nutrizionista, ironizza: “Mi sono licenziato”

Anastasia Kuzmina diventa tutta rossa in tv. E’ imbarazzata per l’arrivo in studio del fidanzato Alessio Di Gennaro: è la loro prima volta davanti alle telecamere insieme. La danzatrice ucraina 31enne di Ballando con le stelle arriva con Roberto Ciufoli per presentare a La Volta Buona "Neverland", il musical che li vedrà protagonisti a teatro, uno nei panni di Capitan Uncino e l’altra a quelli di Wendy. I due raccontano a Caterina Balivo com’è bello lavorare insieme. Poi la conduttrice passa alle domande sulla vita privata. Così arriva il 27enne, dietista e nutrizionista sportivo, a cui Anastasia si è legata da più di un anno. La sorpresa la lascia a bocca aperta.

Anastasia Kuzmina imbarazzata in diretta tv per l'arrivo in studio del fidanzato Alessio: la sorpresa di Caterina Balivo la lascia a bocca aperta

La Kuzmina ha iniziato a lavorare nel dancing show di Rai1 grazie a un messaggio ricevuto su Facebook un bel po’ di anni fa. Anche il fidanzato lo ha conosciuto sui social: seguiva i video del ragazzo su Instagram. Poi i due anno cominciato a mandarsi messaggi ed è scoccato l’amore.

La danzatrice 31enne a La Volta Buona presenta il suo musical, ma non si aspetta di vederlo lì

Le guance diventano color porpora: i due stanno insieme da poco più di un anno

Caterina le domanda del compagno, la ballerina inizia a raccontare, la presentatrice la blocca e finge di avere un collegamento con Di Gennaro. Alessio però non è in collegamento: entra in studio. Anastasia non se lo aspetta. “Ma cosa sta succedendo?”, esclama. Lui le si siede accanto, lei gli domanda: “Ma tu non eri a fare le visite?”. Di Gennaro replica ironizzando: “Mi sono licenziato, non lavoro più”.

Lei lo guarda incredula, lui ironizza

Anastasia si copre il volto con le mani, le guance sono color porpora: è molto timida. “Aspetta… non ci sto capendo nulla…”. Poi piano, piano si riprende. In coppia scherza con il suo compagno d’avventura, Ciufoli, con cui il 27 marzo, domani, debutterà al Teatro Olimpico a Roma. Alessio le sta accanto felice.