''Tratterò Fedez come gli altri'': diffida della Ferragni e domande su vita privata, Francesca Fagnani parla dell’ospitata del rapper a 'Belve'

La 47enne ha spiegato di non aver ricevuto la diffida dalla Ferragni di cui si è parlato

Farà certamente anche domande molto private al rapper, che sarà ospite del suo show

Francesca Fagnani ha ammesso di essere consapevole che spesso i suoi ospiti sono spaventati da lei.

La conduttrice tv tra pochi giorni, il prossimo 2 aprile, torna in onda in prima serata su Rai2 con ‘Belve’.

Ha rilasciato un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, spiegando che dopo un po’ di preoccupazione iniziale però gli intervistati del suo show Rai iniziano solitamente a rilassarsi.

Quando le viene detto che i suoi ospiti spesso sono ‘spaventati’, ha replicato: “Inizialmente quando arrivano, sì, poi passati i primi momenti si divertono. Ricordo che Isabella Ferrari entrò tremando e Alba Parietti chiese un whisky”.

La 47enne preferisce la tensione in studio piuttosto che la noia: “Sono contenta quando ci sono i duelli. Anche se risulto antipatica mi va bene, basta che ci sia un sentire, un’empatia. Mi preoccupano di più i silenzi e quando rispondono a monosillabi. Mi uccide la noia, non lo scontro”.

Tra gli scontri memorabili ci sono quelli con due attrici note: “Con Asia Argento è stato un duello tosto. Incontro teso anche con Monica Guerritore. Certamente non sono risultata simpatica ad entrambe, ma per me sono state interviste bellissime”.

Nell’edizione in partenza a inizio aprile ci sarà anche Fedez: “Sì. Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo”.

La Fagnani ha spiegato di non aver ricevuto alcuna diffida da parte della Ferragni, come invece hanno riportato alcune fonti.

“A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”, ha sottolineato.

Ha poi svelato quale famosa artista continua a dirle di ‘no’ agli inviti a prendere parte alla sua trasmissione: “Emma Marrone, non so perché”.

Le è stato chiesto se abbia mai pensato di invitare il suo compagno Enrico Mentana, uno dei giornalisti più apprezzati d’Italia. La risposta: “No, no. Non mi pare che intervistare i fidanzati porti bene.. E poi non voglio mai far coincidere la vita privata con quella pubblica”.

Francesca pensa che Mentana sia contento del successo che sta ottenendo lei in Rai. La coppia a casa però non parla molto di lavoro.

“Credo sia contento sì, mi ha visto lavorare molto. Consigli sul programma, no, non c’è questo tipo di scambio. Per me è arricchente il suo punto di vista su tanti ragionamenti, ma non su ‘Belve’. La mia tv è tanto diversa dalla sua”, ha affermato.