Diletta Leotta e Loris Karius si fanno lo stesso tatuaggio a Berlino dedicato alla figlia Aria: guarda

I due approfittano della pausa di campionato dedicata alle nazionali per stare insieme

Possono rilassarsi insieme e godersi un po’ di tempo libero. Diletta Leotta e Loris Karius approfittano della pausa di campionato per gli impegni delle nazionali e volano in Germania, patria del calciatore. A Berlino la conduttrice 32enne e il portiere 31enne si fanno lo stesso tatuaggio dedicato alla figlia Aria. Sono felici e innamorati, in attesa delle nozze, previste per il prossimo giugno in un lussuoso resort delle isole Eolie.

“Tanto divertimento amore e bellissimi tatuaggi a Berlino”, scrive la siciliana sul social. Accompagna le sue parole con una serie di scatti insieme al futuro marito, papà della pargola che entrambi adorano. Le foto raccontano la loro vacanza, ma non solo…

In un’immagine che Diletta condivide ci sono i tattoo che i due hanno fatto. Lei lo ha voluto all’interno del braccio, quasi ad altezza gomito, lui sulla mano, bene in vista. “Aria 16. 8. 23”, si legge. Impresso sulla loro pelle c'è pure la data di nascita della piccola.

I tatuaggi sono quasi identici, cambia solo il carattere scelto per il nome della figlioletta. Più essenziale quello di Loris, tutto in maiuscolo, più sognante quello della Leotta.

La presentatrice Dazn è pazza della bambina. In tv, ospite di Antonella Clerici a E’ sempre Mezzogiorno, a inizio marzo, quando le è stato chiesto di raccontare i primi mesi da mamma con tre istantanee, ha detto: “Tre immagini? Sicuramente la prima volta che ho visto il volto di Aria, i suoi occhi: è un momento unico. Io la sognavo e la sognavo così, con gli occhi azzurri. La desideravo così e quindi vedere che ha gli occhi azzurri, per me era bellissima. E’ bellissima, a volte mi domando se la vedo bellissima perché sono sua mamma o perché è oggettivamente bellissima".

E aveva aggiunto: "Un’altra istantanea che ho nel cuore è quando mi ha fatto il primo sorriso, fa questi sorrisi che ti regalano gioia nel cuore, e poi la prima pappetta. Ora sono nella fase dello svezzamento. E’ molto divertente perché sto imparando insieme a lei a fare la mamma, è lei che mi sta insegnando”.