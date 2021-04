Andrea Cerioli in lacrime all'Isola dei Famosi per la mamma fa commuovere anche gli opinionisti

Andrea Cerioli si commuove e fa piangere tutti all'Isola dei Famosi. Al momento delle nomination, un filmato ha ripercorso alcuni confessionali dell'ex tronista 31enne, che ha spiegato quanto lui e la sorella Giada, 10 anni più grande, abbiano sofferto per la perdita della madre. I due hanno perso la mamma Luana nel 2014, poco dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello.

Nella clip Andrea commosso parla del dolore che si porta dentro e chiude così: ''Mi dispiace che mia mamma non sia qui a vedere la persona che sto diventando''. La sua storia ha commosso fino alle lacrime gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Dallo studio Ilary Blasi lo ha confortato e ha fatto intervenire la sorella Giada, con un bellissimo messaggio per il fratello: ''Mamma sarebbe orgogliosissima di te, io sono orgogliosissima. Io sono la tua spalla ma tu sei altrettanto la mia. Sei il miglior esempio di uomo che le mie figlie potessero avere, non ti ringrazierò mai abbastanza. Immagino sia dura, siamo tutti orgogliosi di te. Divertiti, goditela, e ricordati che q quando avrai finito verrai a fare un safari con me. Ti amiamo, non vedo l'ora di riabbracciarti. Ma stai lì più che puoi".

Un momento toccante che ha commosso tutto lo studio...

Scritto da: La Redazione il 20/4/2021.